Em parceria com o Google, Junior Achievement Ceará inscreve para curso de Suporte Técnico em TI

A Junior Achievement Ceará abriu inscrições para curso gratuito de Suporte Técnico em Tecnologia da Informação em parceria com o Google e o Laboratório de Inovação do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID Lab).

A oportunidade é voltada para jovens de 18 a 29 anos que tenham completado o Ensino Médio em escola pública, que não estejam trabalhando nem estudando e não tenham o ensino superior completo.

O curso faz parte da iniciativa TechJA, projeto-piloto nacional que, em 2020, foi realizado nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco.

As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de julho no site do projeto.

Residência em Fortaleza

Para participar, os candidatos ainda precisam morar em Fortaleza. O curso terá início em agosto e será no formato online. A duração é de 20 semanas, com carga horária de 4 aulas de 4 horas por semana.

Em caso de empate nos requisitos, a data de inscrição será utilizada como critério para decisão. Ao término do curso, o aluno será agraciado com certificado profissional de Suporte em TI Google e com certificado da JA Brasil.