Confira as vagas em aberto para concursos públicos no Exército e na Marinha

Candidatos que querem integrar o quadro das Forças Armadas do Brasil têm diversas possibilidades nos próximos dias. Exército e Marinha estão com concursos abertos para admissão, principalmente, de estudantes.

Confira as principais oportunidades



Colégio Naval



Inscrições: até 24 de abril

Vagas: 129

Taxa: R$ 100

O Colégio Naval está com processo seletivo aberto para preencher 129 vagas. As inscrições podem ser feitas até 24 de abril, no site da Marinha, e as provas devem ser aplicadas nos dias 2 e 3 de julho.

São ofertadas 117 vagas para homens e 12 para mulheres. Durante o curso, que é gratuito, o estudante deve receber remuneração de R$ 1.398,30, além de alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

O curso tem como público-alvo estudantes que ainda vão cursar o Ensino Médio. Ele ocorre em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

EsPCEx



Inscrições: até 23 de maio

Vagas: 440

O Exército Brasileiro está com processo seletivo aberto para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). Para participar, é preciso ter concluído ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. As inscrições são feitas no site do Exército.

O concurso pretende selecionar 400 homens e 40 mulheres para matrícula no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (CFO/LEMB).

De nível superior, o curso deve ser feito em cinco anos em regime de internato: um ano nas instalações da EsPCEx, em Campinas (SP), onde o militar em formação recebe o título de Aluno, e quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), onde o militar em formação recebe o título de Cadete.

Os alunos recebem ajuda de custo durante o curso.

Epcar



Inscrições: até 20 de abril

Vagas: 130

Taxa: R$ 80

A Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) publicou edital de concurso com 130 vagas, sendo 110 destinadas a homens e 20 a mulheres. As inscrições podem ser feitas até 20 de abril no site da Aeronáutica. O processo seletivo exige ensino fundamental completo.

Em regime de internato, o curso de formação (CPCAR) dura três anos e equivale ao ensino médio regular do Sistema Nacional de Ensino. Ao longo do período, os alunos recebem instruções nos campos Geral e Militar.

Caso seja aprovado, o candidato passa a ser aluno da Epcar e receber remuneração de R$ 1.044, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária.

