Concursos públicos têm vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira, com salários de até R$ 13 mil

O Ceará tem três concursos com inscrições abertas nesta segunda-feira (10). As seleções incluem cargo de estagiário e contemplam os níveis técnico e superior. As remunerações chegam a até R$ 13.675,28.

Confira os concursos abertos no Ceará

Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste está com inscrições abertas até o dia 19 de outubro para cargo técnico de analista de sistemas. Ao todo, seis vagas para preenchimento imediato, sendo 5 ampla concorrência e 1 reservada para candidatos negros.

O concurso também visa formação de cadastro reserva, com 200 oportunidades entre ampla concorrência, reservadas para candidatos negros e para pessoas com deficiência.

De acordo com o edital, os selecionados terão uma remuneração inicial de R$ 6.269,76 durante contrato de experiência. Após o término do contrato de experiência, com resultado satisfatório, o ocupante do cargo terá, além da remuneração inicial, uma remuneração adicional do exercício de função em comissão, na forma da regulamentação interna.

As inscrições ocorrem por meio do site da Cebraspe, onde também é possível acessar o edital do certame. A taxa de inscrição é de R$ 100.

Rede SARAH

A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação está com edital aberto para os cargos de analista de laboratório - farmacêutico bioquímico/biomédico/biólogo, farmacêutico hospitalar e fisioterapeuta. As vagas são para diversas capitais e incluem Fortaleza.

As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira (10) e vão até o dia 19 de outubro. Os salários variam entre R$ 10.256,45 para o cargo de fisioterapeuta e R$ 13.675,28 para analista de laboratório e farmacêutico hospitalar.

Em Fortaleza, há uma vaga para analista de laboratório, 5 para farmacêutico hospitalar e 7 para fisioterapeuta. A taxa de inscrição é de R$ 120 para a vaga de fisioterapeuta e de R$ 140 para as demais.

Os interessados no certame podem se inscrever no site da Rede SARAH, onde também estão disponíveis os editais completos.

TRT-7

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região está com processo seletivo aberto e para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para estágio remunerado de nível superior.

As inscrições estão abertas no site do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE até o dia 21 de outubro. Podem se inscrever estudantes de instituições de ensino públicas e particulares, com idade mínima de 16 anos.

O estágio prevê pagamento de bolsa no valor de R$ 863, além de vale transporte de R$ 3,60 por dia efetivo de estágio. O edital não informa o número de vagas disponíveis para preenchimento imediato. Não há cobrança de taxa de inscrição.