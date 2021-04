Concurso público do Serpro oferece 165 vagas com salário de até R$ 7,6 mil

O concurso público do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) oferece 165 vagas temporárias para o cargo de Analista, cuja remuneração inicial pode chegar a R$ 7.620,37. Com uma taxa de R$ 100, as inscrições para a seleção serão abertas no próximo dia 7, por meio do site do Cebraspe, e seguem até as 18h de 26 de abril.

As oportunidades estão distribuídas nas especialidades de Desenvolvimento de Sistemas (147 vagas) e Ciência de Dados (18). Os candidatos precisam possuir graduação na área de Tecnologia da Informação ou qualquer outro curso de graduação, além de pós-graduação de 360 horas em Ciência de Dados.

Locais das vagas

Desenvolvimento de Sistemas: Brasília (87 vagas), São Paulo (30), Rio de Janeiro (20) e Curitiba (10).

Ciência de Dados: Brasília (10) e São Paulo (8).

Carga horária e remuneração

O salário nominal para 40 horas semanais do cargo de Analista é de R$ 6.626,41, acrescido de gratificação no valor de R$ 993,96. Dessa forma, a remuneração inicial fica em R$ 7.620,37.

Benefícios

auxílio-alimentação no valor de R$ 950,64

auxílio-creche no valor de R$ 382,68;

auxílio a filho com deficiência no valor de R$ 1.150,70;

auxílio-transporte;

plano de saúde;

plano odontológico;

plano de previdência complementar.

Prova

Agendada para o dia 6 de junho, a prova objetiva do concurso terá questões de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Estatuto Social do Serpro, Raciocínio Lógico e Legislação) e conhecimentos específicos. As provas valerão 120 pontos.

O resultado final no desempate de notas e no concurso público ocorrerá no dia 30 de julho.