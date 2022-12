Concurso do INSS divulga resultado final das provas objetivas; confira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou, nesta quinta-feira (22), o resultado das provas objetivas do concurso público para Técnico do Seguro Social. As avaliações foram aplicadas no último dia 27 de novembro. O órgão publicou a informação final nesta edição do Diário Oficial da União.

Além do resultado, ainda foram reveladas as convocações para a avaliação biopsicossocial — voltadas para candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas à pessoa com deficiência — e para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos participantes negros. No edital, não foram contemplados os indivíduos que optaram por concorrer às vagas da Gerência Executiva Guarulhos.

Ao todo, o certame oferta 1 mil vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio. Dessas, 708 são para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 destinadas a pessoas negras. O salário inicial é de R$ 5.905,79 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O concurso público teve 1.023.494 de inscritos — representando uma concorrência média de 1.023 candidatos por vaga. Mas devido à localidade, a concorrência atingiu 5 mil pessoas por vaga em São Paulo e no Distrito Federal, conforme informações do portal g1.

Provas e curso de formação

As avaliações objetivas, aplicada nos mês passado, abordaram questões de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, noções de Direito Constitucional, noções de Direito Administrativo e noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático.

A segunda e última etapa do certame será um curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, previsto para acontecer de janeiro a fevereiro de 2023, segundo o portal g1. Nele, os candidatos farão uma prova objetiva com 120 questões e prova discursiva a ser respondida em até 15 linhas com o conteúdo ministrado.

Convocação

Os mil aprovados serão convocados a partir de março de 2023, conforme a classificação, para trabalhar nas 1.598 agências da Previdência Social distribuídas pelo Brasil. Ou seja, eles serão lotados em qualquer agência pertencente à gerência executiva do INSS à qual optou por concorrer.

Os Técnicos do Seguro Social devem desempenhar atividades como atendimento ao público, orientação, informação e conscientização previdenciária e ações relacionadas ao reconhecimento de direitos previdenciários.

O edital prevê ainda a quantidade máxima de 3.373 aprovados que poderão ser convocados conforme a necessidade do INSS e desde que haja previsão orçamentária para isso.

