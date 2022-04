Concurso do IBGE: gabaritos preliminares da prova são divulgados

Os gabaritos preliminares das provas do concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para agente e recenseador foram divulgados, nesta segunda-feira (11), pela Fundação Getúlio Vargas no site da banca organizadora.

As provas da seletiva pública — que irá preencher 206.981 vagas em mais de 5,2 mil cidades — foram realizadas nesse domingo (10). Os interessados em conferir devem acessar os links abaixo:

Recenseador: Gabarito | Prova tipo 1 | Prova tipo 2

Agente: Gabarito | Prova tipo 1 | Prova tipo 2

No total, foram mais de 1,1 milhão de inscritos em todo o País. O concurso irá preencher vagas para a função de Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador.

Recursos

Segundo o edital divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, os recursos devem ser feitos através do formulário disponível na página oficial da instituição seguindo as seguintes instruções:

Ser claro, consistente e objetivo em seu pleito;

Formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações será automaticamente desconsiderado;

Não serão aceitos recursos via fax, correio eletrônico ou pelos Correios, assim como fora do prazo;

Será liminarmente indeferido o recurso cujo teor desrespeitar a Banca

Salário e requisitos para os cargos

O Agente Censitário Municipal (ACM) exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. O salário será de R$ 2.100, por jornada de trabalho de 40 horas por semana.

Já o cargo de Agente Censitário Supervisor (ACS) tem exigência de idade mínima de 18 anos e também ensino médio completo. O vencimento é R$ 1.700 também por 40 horas na semana.

Haverá ainda auxílio-alimentação de R$ 458, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais ao tempo de trabalho. A previsão de duração dos contratos de agentes é de até cinco meses.

A função de Recenseador receberá salário por produção, calculada por setor censitário, podendo chegar até R$ 4 mil no mês.

Ao todo, há vagas para 5.297 cidades em todo o País. No Ceará, todos os 184 municípios estão contemplados e, a exemplo, em Fortaleza são mais de 250 vagas.

Cronograma:

Divulgação dos gabaritos preliminares: 11 de abril

Interposição de recursos: 12 e 13 de abril

Publicação do gabarito definitivo: 13 de maio

Divulgação do resultado final: 13 de maio