Concurso do Banese, em Sergipe, encerra inscrições nesta segunda-feira (22)

As inscrições para concurso público do Banco Estadual do Sergipe (Banese) terminam às 18h desta segunda-feira (22). Com 45 vagas, o certame oferece oportunidades para os níveis médio e superior e têm salários de até R$ 4,3 mil.

Candidatos com Ensino Superior podem se inscrever para o cargo de técnico bancário III, na área de Informática e especialidade em Desenvolvimento, com 20 vagas. A remuneração base é de R$ 4.361,94. É necessário que o pretendente tenha graduação ou pós-graduação na área após passar por outro curso.

Já quem tem Ensino Médio pode se candidatar ao cargo de técnico bancário I, com 25 oportunidades. O salário da vaga é de R$ 2.223,60 nos primeiros seis meses, subindo para R$ 2.437,79 depois desse período. Há reserva em ambos os cargos para candidatos negros e pessoas com deficiência (PCDs).

A jornada de trabalho para os cargos é de 30 horas semanais. Os profissionais, além do salário, terão direitos a benefícios como vale-alimentação, refeição, transporte, plano de saúde médico, odontológico e previdenciário, entre outros. A taxa de inscrição é de R$ 70 para as vagas de nível superior e R$ 56,90 para o nível médio.

Como será o processo

Os candidatos passarão por provas objetivas e discursiva, marcadas para 2 de maio. Os locais de aplicação do exame serão divulgados no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O resultado da prova discursiva deve ser divulgado no dia 14 de junho, quando os candidatos deverão ser convocados para avaliação biopsicossocial, prevista para 18 de junho.

O procedimento de heteroidentificação para candidatos autodeclarados pretos ocorre em 20 de junho, e terá resultado divulgado em 30 de junho. O resultado final do desempate de notas e do concurso será divulgado em 20 de julho.

Veja mais detalhes no edital completo.