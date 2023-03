Concurso da Câmara Municipal de Crato encerra inscrições nesta sexta (24); veja como participar

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Crato, no Ceará, se encerram nesta sexta-feira (24). Ao todo, são 23 vagas destinadas a candidatos de nível fundamental, médio e superior e outras 94 para formação de cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 1.302 (para vagas de nível fundamental e médio) e R$ 1.500 (para vagas de nível superior).

Todas as vagas possuem carga horária de 30 horas semanais. Os interessados em participar devem se inscrever no site do Instituto Consulpam. O prazo de validade do concurso público será de dois anos contado da data de sua homologação.

COMO PARTICIPAR

Para participar o candidato deve:

Possuir idade igual ou superior a 18 anos no ato da nomeação;

Ter a situação regularizada com as obrigações perante o serviço militar;

Ter a situação regularizada perante a Justiça Eleitoral;

Não ser, nem ter sido condenado judicialmente por prática criminosa.

Além destes itens, será necessário o pagamento da taxa de inscrição. O valor da taxa varia de acordo com o nível de ensino exigido para a função desejada.

Nível Fundamental : R$ 85

: R$ 85 Nível Médio : R$ 110

: R$ 110 Nível Superior: R$ 148

Para conferir todos os requisitos e especificações de cada função é necessário conferir o edital do concurso.

DISPOSIÇÃO DE VAGAS

Confira cargos, vagas e remunerações de cada uma das ofertas do concurso público.

NÍVEL FUNDAMENTAL

Entre as vagas de nível fundamental estão:

Porteiro : 4 vagas (16 reserva) com um salário base de R$ 1.302;

: 4 vagas (16 reserva) com um salário base de R$ 1.302; Auxiliar de Serviços Gerais: 4 vagas (16 reserva) com um salário base de R$ 1.302.

NÍVEL MÉDIO

Entre as vagas de nível médio estão:

Recepcionista : 4 vagas (16 reserva) com um salário base de R$ 1.302;

: 4 vagas (16 reserva) com um salário base de R$ 1.302; Técnico de Sonorização : 1 vagas (4 reserva) com um salário base de R$ 1.302;

: 1 vagas (4 reserva) com um salário base de R$ 1.302; Assistente Executivo : 2 vagas (10 reserva) com um salário base de R$ 1.302;

: 2 vagas (10 reserva) com um salário base de R$ 1.302; Auxiliar de Compras : 1 vagas (4 reserva) com um salário base de R$ 1.302;

: 1 vagas (4 reserva) com um salário base de R$ 1.302; Assistente de Recursos Humanos : 1 vagas (4 reserva) com um salário base de R$ 1.302;

: 1 vagas (4 reserva) com um salário base de R$ 1.302; Auxiliar de Cerimonial : 1 vagas (4 reserva) com um salário base de R$ 1.302;

: 1 vagas (4 reserva) com um salário base de R$ 1.302; Auxiliar de Arquivo: 3 vagas (12 reserva) com um salário base de R$ 1.302.

NÍVEL SUPERIOR

Entre as vagas de nível superior estão: