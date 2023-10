Bolsa-Formação do Pronasci 2 abre inscrições; veja como se cadastrar

As inscrições para os cursos do Bolsa-Formação, projeto do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), foram abertas na quinta-feira (25), com qualificações profissionais para integrantes das carreiras das polícias militar, civil e penal, do corpo de bombeiros militar, dos órgãos oficiais de perícia criminal e das guardas municipais. As bolsas possuem valor de R$ 900 e os registros ocorrem até sábado (28).

Ao todo, serão disponibilizadas 100 mil bolsas-formação em todo o Brasil. Os candidatos deverão cumprir os requisitos previstos no edital para participar dos cursos e receber a bolsa, segundo informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Ainda de acordo com a pasta, as ações estratégicas de ensino têm o objetivo de aprimorar o Estado Democrático de Direito, o fortalecimento do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e a defesa dos direitos e garantias fundamentais.

Inscrições abertas

Para realizar a inscrição, os interessados nos cursos devem acessar a página do Sistema Nacional de Informações da Segurança Pública (Sinesp) neste disponibilizado pelo ministério, efetuando o login no portal. Em seguida, será necessário clicar na aba destinada ao Sistema Nacional do Bolsa-Formação (Sisfor).

Assim, os dados solicitados devem ser preenchidos na guia específica do Sisfor e enviar os documentos exigidos para seleção, além de ordenar os cursos de preferência.