Aeronáutica abre inscrição para curso preparatório de Cadetes do Ar, com 130 vagas

Foram abertas, nesta quarta-feira (7), as inscrições para ingresso no Curso Preparatório de Cadetes do Ar (CPCAR), da Força Aérea Brasileira, com início em 2022.

São ofertadas 130 vagas abertas, sendo 110 para candidatos homens e 20 para candidatas mulheres. Haverá, ainda, reserva de 20% das vagas para os candidatos pretos e pardos.

Para estar apto ao processo, é preciso ter ensino fundamental completo e não possuir menos de 14 anos e nem ter completado 19 anos até 31 de dezembro de 2022.

As inscrições podem ser feitas até as 9 horas do dia 23 de abril de 2021, somente pela internet, pelos sites do Comando da Aeronáutica ou da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. A taxa de inscrição é de R$ 60,00.

A seleção ocorrerá através de provas escritas de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e redação.

Os candidatos passarão, também, por inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico e validação de documentos.