Tom Alexandrino Comentarista do Sistema Verdes Mares. O futebol visto além do resultado, com bastidores, rendimento e tática.
Jogador Pio comemora gol de falta pelo Fortaleza

Opinião

Sonho quase perdido: Pio e as 'batidas perfeitas' para superar as dificuldades no início da carreira

O volante cearense fez a sua base no Corinthians, onde se profissionalizou e alcançou conquistas importantes por Fortaleza e Ceará

Foto frontal Tom Alexandrino
Tom Alexandrino 13 de Dezembro de 2021
Foto Zezinho título Ceará

Opinião

Zezinho, o gol marcante de 2004 e a 'rasteira' no Fortaleza

Ex-atacante se declara torcedor do Ceará, conta histórias de vida e carreira em passagens marcantes pelo alvinegro

Foto frontal Tom Alexandrino
Tom Alexandrino 05 de Dezembro de 2021
Cleisson volante Ceará

Opinião

Capitão Cleisson, da polêmica ao respeito por Fortaleza e Ceará

Liderança dentro e fora de campo, o ex-volante teve passagens marcantes pelos dois clubes cearenses

Foto frontal Tom Alexandrino
Tom Alexandrino 30 de Novembro de 2021
Tiago Nunes comemorando gol do Ceará

Opinião

Entenda como Tiago Nunes evoluiu o Ceará para brigar por Libertadores

Treinador alvinegro, nos últimos sete jogos, subiu o aproveitamento do time para quase 80%.

Foto frontal Tom Alexandrino
Tom Alexandrino 27 de Novembro de 2021
Heriberto da Cunha/Evandro Leitão/Ceará

Opinião

Entre os causos de "verme" e "salvador", a trajetória do técnico Heriberto da Cunha

Com passagens marcantes, título cearense conquistado, turbulências e polêmicas, treinador conta histórias de momentos importantes por Fortaleza e Ceará

Foto frontal Tom Alexandrino
Tom Alexandrino 21 de Novembro de 2021
Atacante alvinegro comemorando gol

Opinião

Ouça entrevista com Wellington Amorim, o "artilheiro banguelo" do acesso do Ceará em 2009

Atacante viveu um dos momentos mais marcantes na carreira quando fez parte do time e elenco que levou o alvinegro, depois de 16 anos, à Série A do futebol basileiro

Foto frontal Tom Alexandrino
Tom Alexandrino 16 de Novembro de 2021
Comemoração de gol

Opinião

Regularidade em casa poderá garantir Sul-Americana; vencer fora, objetivos maiores para o Ceará

Alvinegro ainda não venceu jogando fora de casa e precisará se superar nesta reta final de competição

Foto frontal Tom Alexandrino
Tom Alexandrino 13 de Novembro de 2021

Opinião

Vida e carreira do goleiro Ricardo Berna: "eu não conseguia dormir, inconformado sem o acesso"

Ex-goleiro passou pelo Fortaleza em 2015 e 2016 e relembra vitórias, desafios e frustrações na Série C

Foto frontal Tom Alexandrino
Tom Alexandrino 07 de Novembro de 2021
Edinho comemorando gol pelo Fortaleza

Opinião

Antes protagonistas, Edinho e Osvaldo tentam retomar bom futebol no Tricolor

Revelados pelos clube, os dois foram pilares importantes no processo de reconstrução do Fortaleza

Foto frontal Tom Alexandrino
Tom Alexandrino 05 de Novembro de 2021

Opinião

Auge, títulos, Flamengo e pavio curto: Wendell, o volante promissor do futebol cearense

Uma carreira de títulos, disputa de Série A e aposentadoria precoce pelo "cansaço" dos problemas no futebol. Trajetória de vida e carreira de um dos mais promissores jogadores do futebol cearense

Foto frontal Tom Alexandrino
Tom Alexandrino 31 de Outubro de 2021
1 2 3