Regularidade em casa poderá garantir Sul-Americana; vencer fora, objetivos maiores para o Ceará

Para cumprir objetivos dentro de uma Série A, um conceito básico: regularidade. Não importa se é permanência, título, Copa Sul-Americana, Libertadores. No Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, é preciso de regularidade para atingir qualquer objetivo traçado. As oscilações vão acontecer, mas que não sejam permanentes e nem comprometam a regularidade mínima alcançada dentro da competição.

O Ceará até mantém uma regularidade, mas há um distanciamento de resultados quando se joga dentro ou fora de casa. Por exemplo, fora dos seus domínios, o alvinegro não conseguiu nenhuma vitória. São nove empates e seis derrotas, tendo o pior desempenho da Série A. Porém, em casa, a campanha é digna de G-4, quarto melhor desempenho da competição.

É onde entra o desequilíbrio alvinegro que trouxe algumas dúvidas, quando oscilou como mandante, que em sete jogos, venceu apenas um, e aproximou o time da zona de rebaixamento. Porém, as últimas duas vitórias levaram o Ceará para uma zona intermediária de competição e com condições para brigar por competições internacionais.

Mas o que realmente é necessário para cravar este objetivo? Manter a regularidade em casa é o bastante ou é preciso pontuar fora, pelo menos, para voltar a vencer?

Qual objetivo?

O time de Tiago Nunes vem mostrando sinais de evolução. O Ceará já possui um padrão, modelo e ideias bem traçadas neste 'sprint' final da Série A. Os caminhos para uma competição internacional, seja Copa Sul-Americana (mais provável) ou uma pré-libertadores, precisam de uma postura diferente nessa sequência da Série A.

Como mandante, o Ceará tem confrontos contra Sport, Corinthians e América Mineiro. Nove pontos? Dentro do planejamento de competição seria o ideal, pela regularidade do desempenho em casa, a partir de seis pontos está na média do time na Série A, mas ainda não traz seguranças de que uma competição internacional possa acontecer. Por isso é tão importante 'quebrar' a sequência negativa fora de casa.

Por mais que não exista pressão para vencer fora, é preciso, minimamente, ter regularidade de desempenho. Assim, naturalmente, a vitória pode acontecer. Tem o Clássico-Rei. Não considero jogo 'fora', mas pela tabela, entra como visitante. Os outros jogos fora de casa são: Atlético Goianiense, Flamengo e Palmeiras.

Jogos difíceis, mas com algumas ponderações. Clássico é inconstante, sempre há uma margem acentuada de equilíbrio. Sobram Atlético Goianiense, que neste momento, briga contra o rebaixamento, entra no conceito de "campeonato das oportunidades". Contra o Flamengo, muito possivelmente, que estará em meio às disputas da Libertadores e poderá ir com time modificado contra o Ceará, surja como oportunidade de pontuar.

Independente do planejamento, o alvinegro voltou a entregar desempenho na Série A, Tiago conseguiu padrão e encaixe, apesar de algumas decisões pertinentes em determinadas partidas, como a escalação diante do Athlético Paranaense, mas o Ceará já se condiciona nesta reta final de temporada a brigar por uma competição internacional, mas é preciso manter a regularidade como mandante e buscar melhor rendimento quando atuar fora de casa.