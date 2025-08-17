Diário do Nordeste
Filmes para assistir o Ceará na Siará+

Plataforma de streaming do Governo do Ceará reúne produção cearense, tudo gratuito e prontinho pra gente assistir

Escrito por
Silvero Pereira verso@svm.com.br
Silvero Pereira
Legenda: Siará+ reúne dezenas de filme cearenses, de curtas-metragens a lançamentos recentes como "Mais Pesado É O Céu" (foto), de Petrus Cariry e com Matheus Nachtergaele
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O cinema cearense ganhou uma nova vitrine para além das telonas. No último dia 5 de agosto, o Governo do Ceará lançou uma plataforma de streaming, a Siará+, que vai abrigar obras da nossa cena audiovisual. Eu, como um bom apaixonado pelo cinema, já fui conferir quais filmes estão por lá. 

Até o momento, 50 títulos estão disponíveis no catálogo da plataforma, entre documentários, ficções e animações, sejam curtas ou longas-metragens.

O melhor é que é tudo gratuito, prontinho pra gente assistir, o que julgo ser extremamente importante para a democratização dos acessos aos filmes, especialmente por parte de escolas públicas. 

Entre os principais realizadores, estão no Siará+ nomes como Allan Deberton, Karim Aïnouz, Pedro Diógenes, Armando Praça, Bárbara e Petrus Cariry e Wolney Oliveira.

O streaming ainda apresenta cinco coleções de títulos: “Memória e identidade cearense”, “Corpo, cotidiano e gênero”, “Ruralismo e sertões urbanos”, “Experimentações visuais e narrativas” e “Patrimônio, história e consciência social”. 

Aqui na coluna, deixo agora as minhas sugestões de filmes cearenses que considero imperdíveis: 

1. Inferninho

Legenda: Inferninho (2018), de Guto Parente e Pedro Diógenes
Foto: Divulgação

2. Greta 

3. Mais pesado que o céu 

4. Clarisse ou alguma coisa sobre nós 

5. Pequenos guerreiros

Foto: Priscila Smiths / Divulgação

6. Mãe e Filha

7. A velha e o mar 

8. Abissal 

9, A arte existe porque a vida não basta 

10. Patativa do Assaré - Ave e poesia 

Foto: Divulgação

Explorem a plataforma, assistam o Ceará

*O texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor

