Filmes para assistir o Ceará na Siará+

O cinema cearense ganhou uma nova vitrine para além das telonas. No último dia 5 de agosto, o Governo do Ceará lançou uma plataforma de streaming, a Siará+, que vai abrigar obras da nossa cena audiovisual. Eu, como um bom apaixonado pelo cinema, já fui conferir quais filmes estão por lá.

Até o momento, 50 títulos estão disponíveis no catálogo da plataforma, entre documentários, ficções e animações, sejam curtas ou longas-metragens.

O melhor é que é tudo gratuito, prontinho pra gente assistir, o que julgo ser extremamente importante para a democratização dos acessos aos filmes, especialmente por parte de escolas públicas.