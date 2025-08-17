Filmes para assistir o Ceará na Siará+
Plataforma de streaming do Governo do Ceará reúne produção cearense, tudo gratuito e prontinho pra gente assistir
O cinema cearense ganhou uma nova vitrine para além das telonas. No último dia 5 de agosto, o Governo do Ceará lançou uma plataforma de streaming, a Siará+, que vai abrigar obras da nossa cena audiovisual. Eu, como um bom apaixonado pelo cinema, já fui conferir quais filmes estão por lá.
Até o momento, 50 títulos estão disponíveis no catálogo da plataforma, entre documentários, ficções e animações, sejam curtas ou longas-metragens.
O melhor é que é tudo gratuito, prontinho pra gente assistir, o que julgo ser extremamente importante para a democratização dos acessos aos filmes, especialmente por parte de escolas públicas.
Entre os principais realizadores, estão no Siará+ nomes como Allan Deberton, Karim Aïnouz, Pedro Diógenes, Armando Praça, Bárbara e Petrus Cariry e Wolney Oliveira.
O streaming ainda apresenta cinco coleções de títulos: “Memória e identidade cearense”, “Corpo, cotidiano e gênero”, “Ruralismo e sertões urbanos”, “Experimentações visuais e narrativas” e “Patrimônio, história e consciência social”.
Aqui na coluna, deixo agora as minhas sugestões de filmes cearenses que considero imperdíveis:
1. Inferninho
2. Greta
4. Clarisse ou alguma coisa sobre nós
6. Mãe e Filha
7. A velha e o mar
8. Abissal
9, A arte existe porque a vida não basta
10. Patativa do Assaré - Ave e poesia
Explorem a plataforma, assistam o Ceará!
