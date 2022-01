Ceará concentra esforços em 4 posições estratégicas no elenco para 2022

O Ceará encerrou o ano com 5 contratações para o elenco da temporada 2022. Mas todos sabem (torcida e profissionais alvinegros) que ainda faltam peças para que o time possa dar o 'start' na temporada, com apresentação prevista para o dia 8 de janeiro.

Até agora, dois laterais-direitos, dois volantes e um atacante foram contratados: Nino Paraíba, Michel Macedo, Richard, Richardson e Yuri Castilho.

Mas quatro posições são as principais para o Alvinegro nestes primeiros dias de 2022: atacante referência, atacante de lado, lateral esquerdo e zagueiro.

Atacante camisa 9

Legenda: O atacante Pablo perdeu espaço no São Paulo em 2021 Foto: Rubens Chiri / São Paulo

Já não é segredo, mas a vaga de camisa 9 no Vovô está em aberto e ela é a prioridade para ser ocupada pela diretoria alvinegra. O presidente do Ceará, Robinson de Castro, confirmou interesse no atacante Pablo, do São Paulo, mas ainda espera um aceite do jogador.

Se não houver acordo com o atleta são-paulino, um nome de fora do País, do mercado sul-americano, deve ganhar força.

Ponta, zagueiro e lateral

Legenda: O técnico Tiago Nunes será o comandante do Ceará em 2022 Foto: Stephan Eilert / Ceará

Após a saída de Klaus, o Ceará ficou apenas com três zagueiros com maior experiência no elenco: Luiz Otávio, Messias e Gabriel Lacerda. Marcos Victor, da base, subiu para a equipe titular, mas o time precisa de mais opções no setor e, por isso, a contratação de mais um zagueiro é importante.

Várias opções para o ataque (lado de campo) saíram do elenco alvinegro. Rick, Airton, Hélio Borges, Yony González deixaram o clube. Agora, o Vovô precisa de mais jogadores para auxiliar Lima, Erick, Mendoza, Wendson e Yuri Castilho.

Na lateral-esquerda, Bruno Pacheco e Kelvin são os únicos do elenco na função. Kelvin tem sido mais utilizado como meia pelo treinador Tiago Nunes. Um atleta neste setor também deve ser contratado. As negociações são com Danilo Avelar, do Corinthians.