Fortaleza: mais uma decisão no ano

Não bastasse a pressão que o técnico Enderson Moreira vinha recebendo, com a falta de qualidade do futebol apresentado, quando esse bom futebol vem, já chega logo uma decisão.

Digo isso porque depois da ótima vitória sobre o Bahia, um dos fortes candidatos ao título da Copa do Nordeste, o Fortaleza já tem pela frente um duelo que, necessariamente, precisa vencer.

Uma eliminação diante do Ypiranga-RS, que mesmo organizado, bem gerido, vivendo um bom momento no campeonato gaúcho, já traria novamente à tona, a dúvida sobre a qualidade do trabalho exercido no tricolor.

Acredito que Enderson deva repetir a base que começou jogando na partida passada, talvez com Wanderson voltando a zaga, com João Paulo indo para o banco.

Pois me passou ser o time que, em tese, o treinador imagina como o melhor atualmente. E em um jogo como esse, não é momento para rodagem, minutagem para quem não está jogando com frequência, testar algo novo...

Afinal, um simples empate leva a decisão da vaga para as penalidades máximas. É hora de vencer.