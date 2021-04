Ceará tem grupo acessível na Sul-Americana

Quem diria que poderíamos dizer isso, mas o Ceará é o melhor time tecnicamente, do seu grupo na primeira fase da Sul-Americana.

Jorge Wlstermann (Bol)

Arsenal de Sarandí (Arg)

Perdedor do confronto (Bolívar-Bol x Júnior Barranquilla-Col)

Digo isso, na bola, na qualidade do elenco. Porém, entrarão em conta outros fatores que fazem do alvinegro, o menos favorecido do grupo, como já era de se esperar.

O vovô é estreante, ainda vai começar a viver a experiência de jogar esse tipo de competição, que costuma ser "pegada", bastante física, com outro padrão de arbitragem, outra dimensão de estilo de futebol.

Por outro lado, o motivo de eu acreditar que foi um ótimo sorteio para o time de Guto Ferreira, é que estar no "Pote 3", não ser nem o segundo melhor time rankeado do grupo e ainda assim, não ter no nenhum "bicho de 7 cabeças", faz do Ceará um privilegiado em sua primeira participação internacional.

A altitude certamente será o maior problema a ser driblado. Se o Bolívar perder a classificação para o Júnior Barranquilla, deverão ser dois confrontos bem acima do nível do mar.

Mas, jogar a "Sula" em uma fase de grupos, não enfrentar nenhum super time, e ainda não ter a altitude pela frente, era pedir demais.

Agora, mais do que nunca, é possível sonhar com uma grande participação no torneio continental.