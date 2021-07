Ceará e Fortaleza: vitórias que solidificam o excelente momento do futebol cearense na Série A

Cada qual no seu estilo, jogando de formas diferentes, um jogando um futebol mais "envolvente", mais posse de bola, e o outro mais "burocrático", reativo, com dificuldades para criar, mas ambos vencendo.

Para uns, é o que importa. Para mim, o ideal é aliar performance com resultado, que é mais o que o Fortaleza está fazendo no momento.

Porém, com a quantidade de problemas que Guto Ferreira acumula para colocar o Ceará em campo, é preciso exaltarmos a competitividade do seu time.

O Vovô venceu o Athletico-PR no último lance, mais uma vez sem convencer, mas chegou ao seu oitavo jogo seguido sem saber o que é perder. Sempre pontuando. 3 vitórias e 5 empates.

O time criou pouco, como de costume, até encontrar o gol com um "herói improvável", aos 51 minutos da segunda etapa. Wendson, que vem entrando apenas nos minutos finais, dessa vez conseguiu deixar sua marca e carimbou 3 pontos importantíssimos para o Ceará subir na tabela.

Já o Tricolor do Pici foi ao Morumbi, onde nunca havia vencido o São Paulo, e trouxe a vitória na bagagem com gol do atacante Robson.

Depois de um primeiro tempo mais "acanhado", tendo uma certa superioridade dos donos da casa, o time de Vojvoda se impôs na etapa final e mereceu o triunfo.

Teve oportunidades para ter vencido por mais gols, porém pecou em algumas definições tanto com David como com o próprio Robson.

Essas vitórias solidificam o excelente momento que nosso futebol vive. A briga de Ceará e Fortaleza, para mim, já é competições internacionais. Rebaixamento não é mais realidade.