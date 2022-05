Vojvoda completa um ano de Fortaleza no rol dos maiores técnicos do clube; veja marcas

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda completa um ano de Fortaleza Esporte Clube nesta quarta-feira (4). São 365 dias de trabalho e a sensação de que sempre esteve no Pici. Com títulos, recordes e carisma, se consolidou no rol dos maiores comandantes da história leonina.

Em um clube centenário, o treinador transformou a instituição na própria “Fortaleza”. O elo existiu desde o início, com a decisão de morar no Centro de Excelência, a sede tricolor. Vojvoda mudou a metodologia de treino, a formação tática, cobrou melhorias e ampliou laço com torcida.

NÚMEROS DE VOJVODA NO FORTALEZA:

Jogos: 76

Vitórias: 39

Empates: 16

Derrotas: 21

Aproveitamento: 58,3%

Três títulos: Campeonato Cearense (2021-2022) e Copa do Nordeste (2022)

Assim, cresceu “sem elevar o tom ou mudar o respeito”. Os resultados também ajudaram na consolidação, com três títulos até o momento: Campeonato Cearense (2x) e Copa do Nordeste. As taças foram as primeiras da carreira, construídas também com destaque dentro do contexto nacional.

Vojvoda conseguiu a melhor posição da história do Nordeste na atual edição do Brasileirão (4º colocado), além da principal campanha da equipe na Copa do Brasil (semifinal) e de resultados memoráveis, como o 5 a 1 frente ao Internacional. Deste modo, se tornou cobiçado no mercado.

De fato, o enredo está escrito, em páginas de glórias. E há espaço para mais, o futuro também se eterniza, como a participação inédita na Libertadores. O contrato de Vojvoda é encerrado no fim de 2022, o tema da permanência ainda é distante, mas Vojvoda segue escrevendo a história.

MARCAS DE VOJVODA COM O FORTALEZA: