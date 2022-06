“Para ficar tem de querer”: Fortaleza aguarda Lucas Crispim e reunião para definir futuro do meia

“Quem está nesse momento é porque quer estar”. A mensagem do argentino Juan Pablo Vojvoda foi clara no Fortaleza Esporte Clube. Com um ambiente turbulento nos últimos dias, que culminou com o afastamento do meia Lucas Crispim, o recado do técnico é de manter no elenco apenas quem está compromissado com o time. E o processo de remissão pode existir no grupo, caso haja o reconhecimento do erro.

O Diário do Nordeste apurou que essa situação se aplica a Lucas Crispim. O atleta, que está no grupo desde 2021, foi punido pela conduta extracampo, ao organizar uma festa na última sexta-feira (18) após a derrota para o Avaí, quando o time estava na lanterna do Brasileirão.

Assim, uma reunião entre a diretoria tricolor, a comissão técnica e o jogador será organizada nos próximos dias. Crispim tem um histórico positivo de atuações, era titular absoluto da equipe e se mostrou com características de jogo importante para Vojvoda, mas precisa assimilar as ações.

O clube não irá “fechar as portas” aos nomes que desejam auxiliar ao longo da temporada. Na zona de rebaixamento, a equipe busca estabilidade no ano, que tem ainda as oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores. No entanto, a execução do código disciplinar e o compromisso são essenciais.

O processo agora depende de Crispim e do pedido de desculpas. A gestão aguarda uma sinalização de Vojvoda para o possível encontro. Vale ressaltar que o elenco se reapresenta nesta segunda (20), às 17h, no Centro de Excelência, no Pici. Se existir o reconhecimento, Crispim será reintegrado.

Kayzer fora do Pici

Legenda: Renato Kayzer teve poucas oportunidades com a camisa do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

O cenário é diferente de Renato Kayzer. O atacante desagradou a comissão técnica, conversou com Vojvoda e não será mais reintegrado pelo departamento de futebol. A contratação custou R$ 6 milhões ao clube, com contrato até 2025. O clube avalia as propostas.

No mercado, Atlético-GO e Grêmio sinalizaram interesse, mas o Leão trabalha com cautela e busca o melhor negócio financeiramente. Kayzer não tem interesse de ficar, mas também não será cedido sem custo.