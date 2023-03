O peso dos próximos Clássicos-Rei de 2023: título, vaga e premiação; veja sequência de jogos

A temporada de 2023 reservou uma sequência decisiva de Clássicos-Rei. Após dois jogos, no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza se reencontram em compromissos de mais peso nos mesmos torneios: agora, vale premiação, uma vaga na final e até um título.

Nos próximos 14 dias, os rivais irão se enfrentar três vezes. No meio da semana, se encaram na semifinal do Nordestão, em jogo único. Nos dois fins de semana seguintes, serão as finais do Estadual.

Assim, se despedem também no ano. Depois desses duelos, Vovô e Leão não se encontram mais na temporada. Vale ressaltar: já foram dois Clássicos-Rei em 2023, ambos com vitória alvinegra: 2x1 no PV e 2x0 na Arena Castelão.

Clássicos-Rei em 2023

Ceará x Fortaleza | final do Estadual

Fortaleza x Ceará | final do Estadual

27.03 - Ceará x Fortaleza | Arena Castelão, às 21h30 | Semifinal da Copa do Nordeste

05.03 - Ceará 2x0 Fortaleza | fase de grupos do Estadual

07.02 - Ceará 2x1 Fortaleza | fase de grupos da Copa do Nordeste

Copa do Nordeste

Ao vencedor, uma vaga na final da Copa do Nordeste, quando enfrenta Sport ou ABC na decisão. Desde 2019, um time cearense chega na finalíssima: no período, o Leão venceu em 2019 e 2022, enquanto o Vovô conquistou a taça regional durante 2020, mas perdeu em 2021 para o Bahia.

Em caso de classificação, garante premiação milionária. O vice-campeão conquista R$ 1,3 milhão, enquanto o campeão embolsa R$ 2 milhões. Até o momento, cada um faturou R$ 4,4 mi.

Campeonato Cearense

A final tem um peso histórico em 2023. Além de reforçar a hegemonia do Clássico-Rei, com Ceará e Fortaleza envolvidos nos títulos cearenses consecutivos desde 1996, a dupla chega permeada pela "chance do pentacampeonato tricolor", que poderia igualar o feito alvinegro.

Na história do torneio, segunda a FCF, apenas o Vovô tem um penta (de 1915 a 1919). Logo, tem a missão de impedir um novo penta, agora do Leão, que conquistou em 2019, 2020, 2021 e 2022. Ao time tricolor, a possibilidade de uma marca inédita, tida como meta pelo investimento no clube.