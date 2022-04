Fortaleza fica vivo na Libertadores com vitória histórica e ainda pode projetar Sul-Americana

Uma vitória fundamental e histórica. O Fortaleza está vivo na Libertadores da América. Tudo após superar o Alianza Lima-PER por 2 a 1, nesta quarta-feira (27), na Arena Castelão, pela 3ª rodada do Grupo F. É fato: o sonho das oitavas de final é difícil, mas o Leão segue na disputa e ainda fica de olho na Copa Sul-Americana.

Após duas derrotas, o único cenário possível era vencer. E o time de Juan Pablo Vojvoda foi dominante, criou chances e contou com o brilho de Sílvio Romero e a personalidade de Hércules.

O roteiro chega com a confiança de uma boa atuação e do resultado, agora com quatro vitórias consecutivas na temporada de 2022. No esquema tático 3-5-2 (com variações para 4-4-2 e 4-3-3), a equipe controlou a posse de bola, explorou as infiltrações e poderia mais, pecando no acabamento.

Assim, abriu o placar, sofreu o golpe e desempatou com virtudes. Vojvoda foi de angústia para a glória eterna, em êxtase na comemoração. Assim, o Leão se mantém brigando nas duas frentes.

Libertadores ou Sul-Americana

O Fortaleza está no Grupo F, com River Plate-ARG, Colo-Colo-CHI e Alianza Lima-PER. Com a vitória, o Leão fica na 3ª colocação da chave, agora com três pontos.

Pelo regulamento, a posição classifica a equipe para a Copa Sul-Americana. Apesar disso, há ambição em avançar às oitavas de final. Por isso, a equipe deve intensificar a disputa com o rival chileno, que venceu dois jogos, até batendo o Fortaleza, mas perdeu para o River, um dos favoritos ao título e que está 100%.

Fortaleza na Libertadores de 2022

07.04 - Fortaleza 1x2 Colo-Colo | Arena Castelão

13.04 - River Plate 2x0 Fortaleza | Monumental de Núñez, na Argentina

27.04 - Fortaleza 2x1 Alianza Lima | Arena Castelão

05.05 - Fortaleza x River Plate | às 19h, na Arena Castelão.

18.05 - Alianza Lima x Fortaleza | às 23h, no Alejandro Villanueva, no Peru.

25.05 - Colo-Colo x Fortaleza | às 19h, no Monumental de Santiago, no Chile.

Silvio Romero ovacionado

Legenda: Silvio Romero é o vice-artilheiro do Fortaleza na temporada de 2022, com oito gols Foto: Thiago Gadelha / SVM

O atacante argentino foi ovacionado na Arena Castelão. Com um toque, abriu o placar aos 5 minutos do 2º tempo, trazendo calma para um elenco que empilhou oportunidades na etapa inicial. Mais adaptado, Romero ficou centralizado, participou bem da partida e criou o espaço para os atacantes.

O atleta foi substituído aos 22, sendo ovacionado pelo estádio. A expectativa no centroavante é alta, principalmente na competição internacional. E o desempenho cresceu, com a maior adaptação.

Reação e personalidade de Hércules

Legenda: Hércules entrou no 2º tempo e garantiu a vitória do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Do protagonismo, uma brecha cedeu o empate para o Alianza, com o Lavandeira. O cenário da Libertadores é assim: o nível dos adversários exige concentração em todos os instantes. Por isso, é importante destacar a reação leonina ao golpe, mantendo o alto patamar de atuação coletiva.

Vojvoda chega com méritos pelo conhecimento do elenco, e Hércules entra com a personalidade. O jovem atleta, que tinha sido titular na estreia com o Colo-Colo, do Chile, recebeu nova oportunidade e, no primeiro momento importante, arriscou finalização de longe para decretar a vitória: 2x1.