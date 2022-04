Colo Colo x River Plate pela Libertadores: onde assistir, horário, palpites e escalações

No outro jogo do Grupo F da Copa Libertadores, de Fortaleza e Alianza Lima, Colo Colo e River Plate se enfrentam às 21h (de Brasília) desta quarta-feira (27), Estádio Monumental de Santiago, no Chile.

Os dois times venceram os jogos que tiveram até aqui e estão empatados na liderança da chave, com 6 pontos cada. Chilenos e argentinos entram em campo para encaminhar a vaga às oitavas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV

FICHA TÉCNICA | Colo Colo x River Plate

Competição: Copa Libertadores da América - 3ª rodada

Data: 27/07/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Estádio: Monumental de Santiago

Onde assistir: Conmebol TV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Colo Colo: Cortés; Opazo, Falcón, Amor e Suazo; Fuentes, Pavez e Leonardo Gil; Gabriel Costa, Solari e Lucero. Técnico: Gustavo Quinteros

River Plate: Armani; Herrera, Paulo Díaz, Martínez e Casco; Enzo Pérez, De La Cruz, Enzo Fernández e Simón; Matías Suárez e Julian Álvarez. Técnico: Marcelo Gallardo