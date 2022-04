Vojvoda comemora primeira vitória do Fortaleza na Libertadores: "Estamos vivos"

O Fortaleza conquistou uma vitória histórica na noite desta quarta-feira (27), ao bater o Alianza Lima por 2 a 1 no Castelão, a primeira da história do clube na competição. E o técnico Juan Pablo Vojvoda foi um dos que mais vibrou com o resultado após o apito final, tamanha a importância dos 3 pontos conquistados.

Em entrevista após a partida, o treinador argentino destacou que o clube segue vivo na luta pela classificação.

Vamos continuar pensando jogo a jogo. Nossos objetivos continuam sendo os mesmos. Estamos vivos, é importante destacar. É uma vitória que representa muito, necessitávamos dela e a produção do time foi muito boa, um dos melhores tempos deste ano, em uma Libertadores, contra um adversário desafiador".

Ao somar os seus primeiros 3 pontos, o Fortaleza é o 3º do Grupo F, atrás de River Plate e Colo-Colo com 7. O Alianza Lima ainda não pontuou. Restam 3 rodadas para o fim da 1ª Fase e os dois primeiros de cada grupo avançam.

Reação

Para Vojvoda, a equipe merecia a vitória pelo jogo que fez, elogiando os jogadores que entraram quando a partida estava 1 a 1, como Hércules, autor do 2º gol.

"Nosso primeiro tempo foi muito bom. Merecíamos fazer um ou dois gols. No segundo tempo conseguimos um bom gol, em uma boa jogada e uma boa definição, com Sílvio (Romero), e o momento de empate, em que o psicológico tem sua importância, soubemos reagir. Era um momento que eu precisava de todos, trocamos e eles entraram bem".

Confiança

Pela atuação do Fortaleza no 1ºtempo, Vojvoda afirmou que sempre acreditou no resultado positivo. Ainda quando o placar estava em 0 a 0 ao fim do 1º tempo, ele destacou que o time precisava manter o nível para vencer.

"Eu não pedi paciência. Eu pedi para sustentarem como em todo 1º tempo e fazerem um segundo tempo similar, que o jogo ia ficar para o Fortaleza. Era acreditar que nosso jogo estava crescendo e eles responderam bem".

Após o jogo da Libertadores, o Fortaleza volta jogar pelo Brasileirão, contra o Corinthians, no domingo, na Neo Química Arena em São Paulo, ás 16 horas. O Leão ainda não pontuou na competição e o treinador garante foco antes de encarar o Ríver na semana seguinte no Castelão.

"Agora é pensar no Brasileirão, que é um campeonato muito especial, que sustenta todo este investimento. Depois voltamos a pensar na Libertadores".