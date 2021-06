Fortaleza é favorito no confronto da Copa do Brasil, mas deve respeitar CRB; veja situação do rival

O Fortaleza vai enfrentar o CRB, de Alagoas, nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2021. Dentre as 15 alternativas de confronto, o sorteio desta quarta-feira (22) foi positivo e tornou a equipe leonina favorita à classificação. No entanto, é preciso sempre respeitar o adversário em um mata-mata.

Pelo regulamento, não há vantagem. São jogos de ida e volta, com o decisivo na casa do rival. Em caso de igualdade no placar agregado, os pênaltis definem quem avança às quartas.

O contexto se mantém, mas o Leão carrega a maior responsabilidade por ocupar a elite nacional e enfrentar um oponente que está na Série B do Brasileiro. Além do quesito técnico, há a menor distância da viagem (ambos são do Nordeste) como ponto favorável ao enfrentar o respectivo oponente.

Histórico do Fortaleza contra CRB

10 vitórias

11 empates

7 derrotas

37 gols marcados

26 gols sofridos

O CRB se trata da surpresa da 3ª fase: eliminou o atual campeão Palmeiras nos pênaltis. Na Copa do Nordeste, quando encarou a equipe tricolor na Arena Castelão, foi superado por 1 a 0. Por isso, o respeito precisa prevalecer.

Fato esse que não impede a projeção de nível de dificuldade maior caso os oponentes fossem Flamengo, São Paulo ou Atlético-MG, por exemplo. No fim, quem vencer leva R$ 3,45 milhões.

Situação do CRB

O Clube de Regatas Brasil (CRB) é um dos clubes mais tradicionais de Alagoas. Na atual temporada, soma 36 partidas, com 19 vitórias, oito empates e nove derrotas.

Vice-campeão estadual, chegou nas quartas da Copa do Nordeste (eliminado pelo Bahia) e está na 10ª posição da Série B, com sete pontos (2V, 1E e 2D).

Legenda: O goleiro Diogo Silva, ex-Ceará, é um dos destaques do CRB Foto: divulgação / CRB

O grande momento é a Copa do Brasil, quando superou Goianésia, Paysandu e Palmeiras, respectivamente. É a 2ª vez seguida que o time chega na 4ª fase da competição, tendo agora a oportunidade de alcançar uma inédita classificação.

Retrospecto recente do CRB em 2021

Vasco 3x0 CRB | Série

Goiás 1x0 CBR | Série

CRB 3x2 Confiança | Série

Palmeiras (3) 0x1 (4) CRB | 3ª fase da Copa do Brasil

Cruzeiro 3x4 CRB | Série B

Dentro da conjuntura tática, o time varia entre os esquemas 4-4-2 e 4-2-3-1. Com a defesa mais vazada da Segundona (11 gols sofridos), o treinador Allan Aal estuda mudanças no setor. Nas duas últimas exibições, perdeu para Goiás (1x0) e Vasco (3x0)

No elenco, a comissão técnica tem à disposição nomes conhecidos do futebol cearense como o goleiro Diogo Silva, zagueiro Diego Ivo, volante Marthã, meia Jean Patrick e atacante Calyson.