Fortaleza: início de Série A com Vojvoda tem quebra de recorde e campanha acima do planejado

O início do Fortaleza na Série A de 2021 supera as expectativas internas da cúpula tricolor. Após cinco jogos, a equipe está invicta na competição, com aproveitamento 73,3% e na vice-liderança. E a campanha sob comando do técnico Juan Pablo Vojvoda também é marcada por quebra de recordes.

A sequência atual sem derrotas na 1ª divisão nacional igualou uma marca da Taça Brasil de 1960, quando também acumulou invencibilidade nas cinco primeiras rodadas. Antes, o Leão tinha obtido o melhor início de um representante cearense no atual formato com o inédito 100% em três jogos.

Legenda: Vojvoda está alojado no Centro de Excelência do Fortaleza, no Pici Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Os dados são de levantamento do Taticast, portal especializado em estatísticas e análises táticas. No âmbito geral, servem para externar a fase da equipe e o quão fora da curva são os resultados, com três vitórias (Atlético-MG, Internacional e Sport) e dois empates (Atlético-GO e Fluminense).

Alta pontuação

Dentro da perspectiva de investimento, é evidente que a briga do Fortaleza não é pelo título. No 3º ano seguido de manutenção na elite nacional, a equipe aspira com a conquista de uma vaga internacional, como fez com a Copa Sul-Americana em 2019.

Para tal, é preciso cumprir o objetivo inicial: atingir a pontuação para fugir do rebaixamento. Nesse aspecto, o time tem um panorama melhor que as últimas temporadas após os 10 pontos somados.

Fortaleza após cinco rodadas na Série A do Brasileiro:

2021: 11 pontos

2020: 05 pontos

2019: 06 pontos

2006: 07 pontos

Em projeção desenvolvida pelo colunista Gustavo de Negreiros, com foco em uma campanha de 50 pontos ao término do Brasileirão, o Fortaleza está três rodadas adiantado no calendário ideal. Logo, em cenário já positivo, a equipe atingiria 11 pontos somente na 8ª rodada contra a Chapecoense.

Vale ressaltar que a diretoria tricolor planeja o anúncio de contratações a partir de agosto para qualificar o elenco de Vojvoda. Até o período, o time tem dois compromissos difíceis fora de casa, além da Chape na Arena Castelão.

Os próximos jogos do Fortaleza na Série A de 2021: