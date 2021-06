Sorteio define confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil; confira duelos

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos nesta terça-feira (22) em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Único representante cearense na competição, o Fortaleza enfrentará o CRB-AL. O duelo de ida acontece na Arena Castelão, enquanto o confronto decisivo será disputado em Maceió.

O sorteio marcou também o enfrentamento entre quatro equipes de Série A: Athletico-PR x Atlético-GO e Atlético-MG x Bahia. O Grêmio, atual vice-campeão da Copa do Brasil, enfrentará o Vitória-BA.

Legenda: CRB-AL será o adversário do Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil Foto: Thais Magalhães/CBF

CONFIRA TODOS OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL

São Paulo x Vasco

Criciúma x Fluminense

Vitória x Grêmio

Fortaleza x CRB

Flamengo x ABC

Athletico-PR x Atlético-GO

Atlético-MG x Bahia

Santos x Juazeirense

As equipes da direita decidirão o confronto em casa.

Regulamento da Copa do Brasil

As oitavas de final da Copa do Brasil serão decididas em jogos de ida e volta, sem gol qualificado (empate nos dois jogos ou no saldo = pênaltis). A partir desta fase da competição nacional, a tecnologia do VAR será utilizada na partida. O classificado arrecadará R$ 3,5 milhões em premiação.