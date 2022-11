Executivo de futebol, elenco e treinador: as decisões que o Ceará precisa tomar para 2023

O Ceará Sporting Club atravessa um momento de turbulência após o rebaixamento à Série B e precisa tomar decisões com urgência para a temporada de 2023. Com o próximo calendário de torneios definido, o Vovô deve acelerar os processos para iniciar uma reconstrução em Porangabuçu.

O Diário do Nordeste lista as decisões que o time deve tomar nos dias seguintes e externar ao torcedor algum tipo de planejamento. Os aspectos devem ser imediatos por parte da diretoria executiva: com o objetivo do acesso à elite nacional, o tempo atual é perdido por conta das indefinições.

Os primeiros pontos anunciados foram: a demissão de Sérgio Dimas, então executivo de futebol, e a chegada de Albeci Júnior para substituir Eduardo Arruda no cargo de diretor de futebol da instituição.

1 - Novo executivo de futebol

O cargo é fundamental no planejamento de 2023 e deve ser a primeira decisão tomada. No Ceará, a função é remunerada e estratégica, pois auxilia na montagem do elenco e na busca pelo treinador.

Os últimos profissionais do setor não conseguiram se firmar, como Jorge Macedo, demitido ainda em fevereiro, e Sérgio Dimas, que era gerente de futebol e passou a atuar também no outro cargo com as mudanças no departamento de futebol. A expectativa é de que Albeci contribua com a escolha.

É importante ter nome forte no cargo como alicerce para contatos, logística e organização interna.

2 - Escolha do treinador

Um próximo passo crucial que deve ser tomado é o de técnico - na ordem natural, já com auxílio do novo executivo de futebol. Juca Antonello, então treinador interino, não deve ficar na função, o que aumenta a necessidade de celeridade no processo, já para as definições do elenco serem tomadas.

A estreia do Ceará na temporada de 2023 será contra o Guarani de Juazeiro, em 15 de janeiro. E quanto mais demorar nessa ação, as opções se tornam mais escassas. O Avaí, por exemplo, anunciou Alex, que estava nas categorias de base do São Paulo, como comandante para a Série B.

Em 2022, o Vovô teve cinco treinadores: Tiago Nunes, Dorival Júnior, Marquinhos Santos, Lucho González e Juca Antonello. Hoje, alguns nomes estão livres no mercado nacional e são alternativas:

Nomes livres no mercado

Alberto Valentim

Claudinei Oliveira

Enderson Moreira

Eduardo Baptista

Eduardo Barroca

Jair Ventura

Lisca

Maurício Barbieri

Roger Machado

Legenda: Com passagem pelo Ceará, Enderson Moreira já foi campeão da Série B por Goiás, América-MG e Botafogo Foto: divulgação / Ceará

3 - Elenco de 2023

O Ceará também precisa tomar decisões sobre o elenco de 2023. Com o rebaixamento, o Vovô sofrerá um corte orçamentário significativo no próximo ano, que deve inviabilizar a folha salarial atual.

Deste modo, uma grande reformulação precisa ocorrer no plantel. O baixo desempenho na temporada também exige uma análise crucial de quais peças podem ajudar na retomada alvinegra, enquanto atletas com custo elevado, como Vina e Mendoza, devem ser negociadas pelo clube.

Legenda: Vina se desgastou com a torcida e o clube em 2022 e não deve ficar para a Série B Foto: Thiago Gadelha / SVM

Das peças em fim de contrato, apenas o goleiro João Ricardo entra no rol dos desejos. Os demais deixam a equipe: o goleiro Vinícius Machado, o zagueiro Lucas Ribeiro, o lateral-esquerdo Victor Luís, o volante Rodrigo Lindoso, o meia Diego Rigonato, além dos atacantes Jô e Iury Castilho.

Contratos do Ceará para 2023

Goleiros : Richard (2024) e André Luiz (2023).

: Richard (2024) e André Luiz (2023). Zagueiros : Luiz Otávio (2023), Messias (2023), Gabriel Lacerda (2024) e Marcos Victor (jun/2025).

: Luiz Otávio (2023), Messias (2023), Gabriel Lacerda (2024) e Marcos Victor (jun/2025). Lateral-direito : Nino Paraíba (2023), Michel Macedo (2023), Buiú (2023) e Igor (2023).

: Nino Paraíba (2023), Michel Macedo (2023), Buiú (2023) e Igor (2023). Lateral-esquerdo : Bruno Pacheco (2023) e Kelvyn (2023).

: Bruno Pacheco (2023) e Kelvyn (2023). Volantes : Oliveira (mai/2023), Richard (2024), Richardson (2024), Fernando Sobral (2024) e Geovane (2024).

: Oliveira (mai/2023), Richard (2024), Richardson (2024), Fernando Sobral (2024) e Geovane (2024). Meias : Vina (2024), Lima (2023), Léo Rafael (2024) e Guilherme Castilho (2027).

: Vina (2024), Lima (2023), Léo Rafael (2024) e Guilherme Castilho (2027). Atacantes: Cléber (2024), Mendoza (2023), Zé Roberto (2024), Erick (2023), Leandro Carvalho (2023) e Jhon Vásquez (2023).

4 - Quem será o Coordenador de Futebol?

Legenda: PC Gusmão está no Ceará há menos de um mês Foto: Marcelo Vidal / Ceará

No momento crítico da Série A, como tentativa de evitar o rebaixamento, o Ceará anunciou a chegada de Paulo César Gusmão, ex-treinador do clube, como Coordenador Técnico da equipe alvinegra. O fim da temporada, no entanto, gerou indefinição do papel. Com a reformulação no departamento de futebol, não há garantias do cargo.

O desejo de PC é contribuir com a retomada alvinegra de 2023. Logo, o Vovô precisa definir sobre a importância dessa função, se há perspectiva de continuidade e como pode servir no futuro da instituição.