Ceará mantém PC Gusmão como Coordenador Técnico de 2023

O Ceará Sporting Club anunciou, nesta quinta-feira (17), a permanência de Paulo César Gusmão como Coordenador Técnico para a temporada de 2023. A manutenção no cargo estava indefinida, mas PC segue para auxiliar na retomada alvinegra do próximo ano, com foco no acesso à Série A.

PC Gusmão Coordenador Técnico do Ceará “É uma imensa satisfação continuar no Ceará para 2023, participando da reconstrução do nosso clube e do resgate da autoestima, da confiança e da credibilidade e de tudo mais que a gente sabe que nosso clube tem. Vamos precisar estar unidos para fazer um Ceará forte, para que, no final da temporada, estejamos comemorando conquistas. Que estejamos imbuídos de um sentimento de luta, sacrifício para que a gente possa estar juntos. Mais uma vez, peço a confiança da torcida, pois vamos trabalhar muito para dar alegrias à Nação Alvinegra".

O profissional chegou ao Vovô após experiências como dirigente no Vasco da Gama e no Londrina. Como Coordenador Técnico, atuou nos últimos quatro jogos do Brasileirão, onde o time foi rebaixado à Série B de 2023.

Como treinador, acumulou três passagens pelo Ceará. Em 2009, assumiu o Alvinegro de Porangabuçu no meio da Série B e conseguiu o acesso para a elite do futebol nacional do ano seguinte. Depois, voltou em 2012 e 2014.