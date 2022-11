Com a reformulação recente, o Ceará tem uma nova organização no Departamento de Futebol. Algumas definições ainda estão pendentes, mas é fato que a configuração será diferente, com um novo diretor que já foi anunciado e estará à frente dos processos de contratação, renovação, saída de jogadores, acerto com treinador e etc.

Saiba mais aqui no vídeo.