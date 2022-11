Ceará tem três atletas emprestados que devem retornar em 2023; veja os nomes

O Ceará terá o retorno de três atletas emprestados na temporada 2022. O lateral-direito Igor, o volante Willian Oliveira e o atacante Leandro Carvalho têm vínculos de empréstimo encerrando com CSA, Cruzeiro e Remo, respectivamente.

Igor e Leandro Carvalho tem contrato com o Ceará até o final de 2023, enquanto Willian Oliveira tem vínculo até maio.

A chegada de um executivo de futebol e de um treinador definirá o futuro dos atletas na equipe alvinegra.

Nesta temporada, o Ceará ainda cedeu por empréstimo o lateral-direito Natan Masiero (Figueirense), o meio-campista Matheus Índio (São Luiz-RS) e o atacante Felipe Micael (Cascavel-PR), mas têm vínculos finalizando no final deste ano e devem deixar o clube. Alessandro e William Oliveira, cedidos ao Botafogo-PB e Sport, também encerram contrato em dezembro.

Em 2023, o Ceará disputará quatro competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. A temporada alvinegra tem início em 15 de janeiro, contra o Guarani de Juazeiro, pelo estadual.

