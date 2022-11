O presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Evandro Leitão, irá conceder entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (16). Na ocasião, Evandro falará sobre as eleições do Conselho Deliberativo, que estão marcadas para acontecer no próximo dia 15 de dezembro. O entrevista acontecerá na Sala de Imprensa Sérgio Pinheiro, no CT de Porangabuçu, às 17 horas de Brasília.

