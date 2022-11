Após rebaixamento, Ceará passará por reformulação no elenco para 2023; Vina não deve permanecer

O rebaixamento do Ceará para a Série B do Campeonato Brasileiro, sacramentado após a derrota por 2 a 0 para o Avaí, na última quarta-feira (9), acarretará em uma série de mudanças em Porangabuçu. A Coluna apurou que é certa profunda reformulação no elenco para as disputas de 2023.

No domingo (13), o Ceará ainda enfrentará o Juventude, na última rodada da Série A. Após isto, o grupo de jogadores passará por muitas mudanças para a próxima temporada. Inclusive atletas que possuem contratos mais longos deverão ter as situações revistas.

O aspecto financeiro é o mais claro. A folha salarial do Ceará, atualmente, gira em torno de R$ 5 milhões, valor impraticável para a nova realidade do clube, que terá orçamento para jogar a Série B.

Com isso, muitas peças do atual elenco deverão ser negociadas com outros clubes.

Vina

Legenda: Vina está no Ceará desde 2020 Foto: Kid Júnior / SVM

Um dos que deve deixar Porangabuçu é o meia-atacante Vina. O camisa 29 possui vínculo com o Vovô até o final de 2024, mas é dono do maior salário do elenco.

Além da questão financeira, os desgastes que ocorreram ao longo desta temporada, como o episódio da irresponsável expulsão e saída antes do jogo que ele teve contra o Goiás, fazem com que a passagem do atleta pelo clube caminhe para o fim.

No Ceará desde 2020, Vina é uma das principais referências do atual elenco e possui 165 jogos com a camisa alvinegra, com 46 gols marcados.