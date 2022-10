Expulsão irresponsável e saída antes do fim do jogo: como Vina desrespeitou o Ceará contra o Goiás

A noite da última quarta-feira (5) não foi nada agradável ao torcedor do Ceará. Além do amargo empate em 1 a 1 com o Goiás, aos 48 do 2º tempo, chamou atenção o comportamento de desrespeito de um dos mais importantes jogadores do elenco: o meia-atacante Vina.

O camisa 29 teve interferência direta no insucesso da equipe na partida. A expulsão irresponsável e infantil, aos 15 minutos do 2º tempo, mudou completamente o panorama do jogo, que era de controle ao alvinegro e caminhava para um triunfo relativamente tranquilo.

Vina foi expulso ao receber dois cartões amarelos consecutivos pelo mesmo motivo: reclamação acintosa contra o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo. E num momento em que o jogo era tranquilo, com o Ceará na frente do placar, e vários outros jogadores tentando tirá-lo para que ele não recebesse o cartão vermelho.

Com a atitude, Vina ignorou os companheiros e seguiu dando o seu chilique até receber o vermelho. Parecia 'querer ser expulso'. Ao menos procurou isto até encontrar.

Resultado: prejudicou e muito o time, que deixou de ganhar dois pontos cruciais na luta contra o rebaixamento e agora acumula quatro jogos sem vencer.

Não satisfeito, Vina deixou o campo dando aplausos irônicos aos torcedores. Em atitude de deboche mesmo. Típico de quem não aceita ser criticado e similar à que já havia adotado no último sábado (1º), quando marcou gol na derrota por 2 a 1 para o América-MG.

Para completar, sequer esperou o fim do jogo no vestiário, deixando a Arena Castelão antes da partida encerrar. Portanto, não esteve presente na tradicional roda de jogadores e comissão técnica ao fim das partidas. Por isso que, perguntado na coletiva se havia conversado com o atleta, o técnico Lucho González não comentou e disse apenas que "a situação seria resolvida internamente".

E que os torcedores que protestaram na saída de alguns jogadores não o encontraram.

Em poucos minutos, Vina conseguiu desrespeitar atletas, torcida, comissão técnica e a instituição Ceará Sporting Club.

Uma das principais referências do atual elenco e apontado por torcedores como aspirante a ídolo, o camisa 29 precisa entender que um ídolo não é forjado apenas pelo que faz dentro de campo. Mas, principalmente, por postura, comportamento, profissionalismo e demonstrações de respeito. E as atitudes recentes de Vina não têm sido nada condizentes ao que dele se espera.

Algo que ele precisará melhorar para não prejudicar ainda mais o Ceará.