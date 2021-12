Ceará acerta reforços pontuais, tem 4 negociações encaminhadas e define empréstimos; veja elenco

A diretoria do Ceará trabalha com cautela no mercado e busca de reforços pontuais para 2022. Com a disputa da Copa Sul-Americana pelo 2º ano consecutivo e a consolidação na Série A. O clube aposta na sequência do técnico Tiago Nunes e trouxe duas contratações para a próxima temporada até o momento.

A gestão investiu em atletas com “potencial de titularidade” e tem negociações avançadas com mais quatro nomes - o número de reforços pode subir até seis, a depender das tratativas atuais. Os jogadores preenchem espaços em todos os setores (defesa, meio e ataque) e restam detalhes para o anúncio.

Dentre as definições, os contratos firmados até o momento são mais longos e envolvem a aquisição de direitos econômicos. No plantel, também conseguiu renovações importantes, como os zagueiros Gabriel Lacerda (2024) e Luiz Otávio (2023). O foco é melhorar o nível das alternativas da comissão.

REFORÇOS DO CEARÁ PARA 2022

VOL - Richardson (30 anos): vínculo em definitivo até o fim de 2024.

LAD - Michel Macedo (31 anos): vínculo em definitivo até o fim de 2023.

No sistema ofensivo, um dos alvos do Vovô que está próximo de ser anunciado é Iury Castilho, ex-CSA. Atacante é disputado por equipes como Vasco e tem vínculo com o Portimonense-POR.

SAÍDAS DO ELENCO

A diretoria alvinegra iniciou um período de análise de desempenho ao fim da temporada de 2021. Com contratos encerrados em dezembro, nomes como atacante Yony, o zagueiro Klaus e o meia Jorginho não tiveram vínculo renovado e deixaram o elenco comandado por Tiago Nunes.

Para deixar o plantel mais enxuto e oferecer mais experiência aos jogadores formados na base, o clube encaminhou empréstimos de atletas que participavam do principal, a exemplo do zagueiro Alan Uchoa (CRB-AL) e do atacante Cristiano (São José-RS).

O lateral direito Natan tem acordo encaminhado com Figueirense, enquanto o lateral esquerdo Alessandro e o volante Marco Antônio receberam propostas e também serão cedidos para acumular bagagem em 2022. Assim, a competitividade deve ser mais acentuada entres os nomes presentes.