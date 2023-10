Serviço público de qualidade requer servidores públicos valorizados

Serviços públicos são como alicerces para o pleno funcionamento da nossa engrenagem social, diante da complexidade de demandas de uma nação. Nesse contexto, os servidores públicos são fundamentais na construção de uma sociedade próspera e equitativa. Destacamos um mundo onde a educação, a saúde, a justiça, a segurança, a assistência social e outros serviços essenciais são a espinha dorsal do desenvolvimento e da justiça social. A presença eficaz do serviço público é mais do que uma necessidade; é um direito constitucional e uma garantia da materialização de todas essas políticas públicas para a população.

Hoje, no dia do servidor público, nossas vozes ressoam em um misto de celebração e preocupação. Enquanto celebramos a inquestionável relevância daqueles que, cotidianamente, dedicam suas vidas a estar na linha de frente atendendo às demandas da sociedade, ao mesmo tempo, estamos sujeitos aos ditames da face mais perversa do neoliberalismo e da sua superexploração, que precariza, desvaloriza e destrói os serviços públicos e seus trabalhadores.

Enfrentamos ainda ameaças iminentes, a exemplo da Reforma Administrativa (PEC 32). Essa reforma coloca em xeque não apenas os servidores, ao destruir seus direitos duramente conquistados, como também os serviços essenciais que estão à beira de serem privatizados, precarizando as relações de trabalho e dificultando o acesso da população vulnerabilizada a esses serviços. Não podemos deixar que isso aconteça. Precisamos resistir, lutar e proteger o que é essencial para o bem-estar de todos os brasileiros.

Nesse sentido, a luta pela manutenção da qualidade dos serviços públicos perpassa também pela valorização da força motriz de quem opera tais serviços, através de condições dignas de trabalho, salários decentes, implantação e reestruturação de plano de cargos, carreiras e salários, e tantos outros direitos. Nossas mais sinceras congratulações a todos aqueles que dedicam suas vidas, cotidianamente, em prol de servir à sociedade. Viva os servidores públicos!