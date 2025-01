Saúde Mental e Metas para 2025

O início de um novo ano é sempre uma oportunidade valiosa de reflexão, um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e avaliarmos o que vivemos, o que aprendemos e o que ainda desejamos conquistar. Cada virada de ano traz consigo a promessa de renovação, um momento perfeito para repensarmos nossas escolhas, nossos objetivos e nossas relações. O que deixamos para trás? O que podemos carregar adiante com mais sabedoria e equilíbrio?



Que este novo ano nos inspire a sermos mais gentis conosco e com os outros, a buscarmos nossos sonhos com coragem e a aprendermos com as dificuldades. Que possamos olhar para o futuro com esperança, mas sem nos esquecermos de que é no presente que construímos as bases do que está por vir. Que cada desafio seja encarado como uma oportunidade de crescimento e que cada conquista, por menor que seja, seja celebrada com gratidão.



Mais do que renovar metas, que possamos reafirmar nosso compromisso com a paz interior, o amor e o cuidado mútuo. Que cada dia seja vivido com consciência, valorizando as pequenas vitórias que tornam a vida tão preciosa. O novo ano deve ser um ciclo de aprendizado, autocuidado e, sobretudo, atenção à saúde mental.



Estabelecer metas e resoluções é uma prática poderosa para promover mudanças e começar o ano com motivação. Contudo, é essencial lembrar que a saúde mental precisa ser uma prioridade nesse processo. Objetivos realistas e bem definidos são fundamentais para evitar frustrações e manter o equilíbrio emocional.



Reservar tempo para atividades que promovam alegria e relaxamento, como a prática de exercícios físicos, meditação ou hobbies, é igualmente importante para o bem-estar psíquico. O início do ano também é uma excelente oportunidade para reavaliarmos prioridades e nos comprometermos com um estilo de vida que favoreça a saúde emocional.



Seja gentil consigo mesma. Cuide de si. E que 2025 seja um ano de conquistas, mas, acima de tudo, de equilíbrio e serenidade.

Leidiana Silva é coordenadora do curso de Psicologia da Estácio Ceará