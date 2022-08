Paternidade ameaçada

A importância da figura paterna na vida de um filho já é evidente desde a concepção, quando o espermatozóide fertiliza o óvulo, gerando o embrião. Ao contrário do que poucos imaginam, quando um casal apresenta dificuldades para engravidar, em cerca de metade deles o motivo da infertilidade está no pretenso pai. Em uma parcela pequena dos casos, é possível corrigir a causa que leva a baixa fertilidade masculina, fazendo com que o casal alcance uma gravidez natural.

Infelizmente, alguns homens apresentam condições que não são passíveis de tratamento, precisando recorrer a técnicas de reprodução assistida. Esse cenário de redução da fertilidade masculina sem uma causa tratável tem despertado a atenção de todo o mundo. Vários estudos, realizados em diferentes países, constataram uma queda alarmante na qualidade seminal dos homens ao longo das últimas décadas. No Brasil, em um estudo realizado na Universidade de Campinas com mais de 9 mil homens, foi observada uma queda de 45% na concentração de espermatozoides entre 1989 e 2016, a piora dos parâmetros seminais também foi notada na motilidade e morfologia, com reduções de 23% e 70%, respectivamente.

Os estudos atualmente disponíveis são claros em afirmar que os homens hoje produzem menos espermatozoides do que no passado, e os espermatozóides são menos saudáveis. As prováveis causas dessa ameaça à paternidade incluem o aumento das taxas de obesidade, uso excessivo de álcool e drogas, má alimentação e exposição a toxinas ambientais.

O número de obesos no Brasil cresceu 72% entre 2006 a 2019, passando de 11,8% para 20,3% da população adulta. A Organização Mundial de Saúde estima que em 2025 tenhamos 2,3 bilhões de adultos acima do peso ao redor do mundo, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. Outros fatores de risco alarmantes, com grande impacto na fertilidade masculina, são as toxinas presentes no meio ambiente. Derivados dos plásticos, metais pesados e pesticidas são contaminantes que reduzem significativamente a qualidade dos espermatozoides.

Vamos seguir em alerta, buscando ter uma vida mais saudável para continuar comemorando esse belo dia. Feliz Dia dos Pais!

Marcelo Cavalcante é médico especialista em reprodução humana