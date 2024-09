O protagonismo do turismo cearense

A liderança cearense no turismo nacional não é mera coincidência, mas o resultado de uma combinação de esforço, estratégia e vocação natural. Não é surpresa que o Ceará tenha se destacado no primeiro semestre de 2024, liderando a movimentação de turistas internacionais nas regiões Norte e Nordeste do país. Com mais de 191 mil passageiros internacionais movimentados, o Aeroporto Internacional de Fortaleza superou seus concorrentes regionais, como Salvador e Recife. Esse resultado reflete não apenas o crescimento do turismo, mas também a capacidade do Ceará de se posicionar como um destino de referência.

Entretanto, esse sucesso não surge de um vácuo. Ele é fruto de uma combinação de fatores: a beleza natural inegável do Estado, investimentos estratégicos em infraestrutura, e uma gestão eficiente do turismo, que entende a importância de eventos como a 51ª ABAV Expo, que ocorrerá entre 26 e 28 de setembro de 2024, em Brasília, para o fomento de novos negócios e o fortalecimento do setor.

A ABAV Expo é mais do que um evento. É um ponto de convergência dos principais players do setor turístico, oferecendo uma plataforma para a realização de negócios, fortalecimento de marcas e destinos, além de uma vitrine para lançamentos e inovações. A presença do Ceará em um evento dessa magnitude não só reforça o papel do Estado no turismo nacional, mas também abre portas para novas parcerias, novos negócios e, consequentemente, para a continuidade do crescimento do setor.

Num momento em que o turismo busca se reerguer e inovar, principalmente após a paralisação gerada pela pandemia da Covid-19, a participação ativa do Ceará em eventos como este reafirma seu protagonismo e sua capacidade de se adaptar e prosperar em um mercado competitivo. O Ceará está, sem dúvida, na vanguarda do turismo brasileiro, e nosso objetivo é continuar consolidando essa posição, demonstrando ao Brasil e ao mundo que temos muito a oferecer e ainda mais a conquistar.