Novembro Azul e infertilidade

Estamos no novembro azul, mês dedicado à saúde do homem. A data tem o principal objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina, especialmente para a prevenção do câncer de próstata.

A infertilidade conjugal acomete cerca de 15 em cada 100 casais que desejam ter filhos, tendo algum fator masculino como causa da dificuldade de engravidar em até metade dos casais. Mas o que a infertilidade masculina tem a ver com a saúde do homem?

A associação entre alterações na qualidade seminal e problemas de saúde no homem é muito pesquisada. Um estudo americano, publicado em 2010, observou que homens inférteis apresentavam um risco 2 vezes maior de desenvolver câncer de próstata, quando comparados aos homens férteis. Esse estudo acompanhou mais de 20 mil homens entre 1967 e 1998. Os autores concluíram que infertilidade masculina é um fator de risco precoce e identificável para o desenvolvimento de câncer de próstata. Outros tipos de câncer, como de testículo, colorretal e melanoma, também são mais frequentes entre os homens com má qualidade dos espermatozoides.

Além do maior risco oncológico, os homens inférteis apresentam elevada incidência de doenças crônicas e, consequentemente, uma menor sobrevida. Um outro estudo publicado em 2009, com mais de 40 mil homens dinamarqueses, que foram acompanhados no período de 1963 a 2001, constatou uma maior taxa de mortalidade entre os homens com baixa qualidade espermática. O motivo para essa associação não está muito claro. Acredita-se que a infertilidade masculina possa compartilhar fatores fisiopatológicos comuns (por exemplo, alterações genéticas, obesidade, má alimentação) a outras doenças, ou algumas comorbidades podem interferir diretamente na função reprodutiva masculina.

Mesmo diante de algumas dúvidas ainda não esclarecidas, fica a dica para os homens que apresentam dificuldades em ter filhos. A má qualidade do sêmen pode ser um sinal de alerta precoce para o risco de desenvolver problemas de saúde.

Marcelo Cavalcante é médico especialista em reprodução humana