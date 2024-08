Inovações que deixam legados

Na história da evolução humana, a arquitetura e a construção civil tornaram-se cada vez mais inovadoras. As obras deixaram de ser apenas abrigos, estações e locais de eventos, e passaram a ser, também, grandes obras de arte atemporais, como o Pantheon, na Itália; o Museu d’Orsay, na França; o Sydney Opera House, na Austrália; o Museu de Arte de São Paulo e o antigo Mausoléu Castello Branco no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

Com mais de 40 anos de experiência, o propósito na A & B Incorporações é inovar e deixar um legado significativo para o mercado da construção civil. A inovação vai além das tecnologias e está presente em cada detalhe do nosso trabalho, refletindo um profundo estudo das necessidades do homem contemporâneo e a busca por soluções que realmente agreguem valor.

O compromisso com o design e a experiência, acreditando que o belo traz felicidade, é o que permeia nossos projetos. Recentemente, nossa abordagem inovadora ganhou destaque novamente com o Origem Fortim, um projeto que exemplifica nosso pioneirismo. A contratação do escritório de arquitetura franco-brasileiro Architects Office (AO) para este empreendimento valida nosso propósito de trazer ao mercado soluções únicas.

O Origem Fortim é uma obra-prima que incorpora o Diagrama de Voronoi e casas suspensas, revelando como tecnologias e conceitos avançados podem transformar a arquitetura. Essas inovações não apenas superam desafios técnicos, mas também criam experiências memoráveis e sustentáveis para nossos clientes.

Nosso legado é definido pela capacidade de oferecer não apenas construções, mas verdadeiras obras de arte que resistam ao tempo e proporcionem experiências únicas. Em vez de focar na quantidade, priorizamos a qualidade e a originalidade, assegurando que cada projeto tenha uma identidade e uma personalidade próprias e seja um marco para o futuro.

Como presidente da A & B Incorporações, vejo a inovação como uma jornada constante, que nos permite contribuir com o mercado da construção civil cearense de maneira impactante e duradoura. É nossa missão criar projetos que não apenas atendam às necessidades atuais, mas que também inspirem e deixem uma marca positiva para as futuras gerações.