Educação no Trânsito para Crianças e Adolescentes: Um Legado de Consciência e Segurança

O Ceará tem se destacado com uma iniciativa pioneira que está transformando a vida de crianças e adolescentes: a política de educação no trânsito. Este projeto não apenas molda comportamentos responsáveis desde a infância, mas serve de referência para outros estados e municípios que buscam alternativas eficazes para a conscientização no trânsito.

A educação no trânsito é, acima de tudo, uma ferramenta de transformação social. Ensinar às crianças, de forma lúdica e pedagógica, os conceitos de segurança nas vias, como o uso da faixa de pedestres, o respeito aos sinais de trânsito e o uso correto do cinto de segurança, é um investimento no futuro. A neurociência comprova que comportamentos aprendidos na infância são internalizados, influenciando escolhas adultas mais conscientes e seguras. Assim, o projeto contribui diretamente para a redução de acidentes e para a construção de uma sociedade mais empática e responsável no trânsito.

De janeiro a agosto de 2024, o DETRAN-CE alcançou 13.752 alunos em 422 escolas, através de atividades nas unidades de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. Além disso, as visitas à Escola de Trânsito na Cidade Mais Infância somaram 80.530 pessoas impactadas. Esses números demonstram o poder transformador da educação quando aplicada de forma contínua e estruturada.

O projeto vai além das escolas. Ao educar os jovens, há um impacto direto nos lares: crianças instruídas influenciam o comportamento de seus pais, multiplicando o alcance da conscientização no trânsito.

O mais relevante é que esta política está chamando a atenção de gestores de outros estados, interessados em replicar o modelo do Ceará, reconhecendo a eficácia da educação no trânsito como estratégia de cidadania. Essa disseminação não é apenas uma vitória local, mas uma contribuição valiosa para a segurança no trânsito em todo o Brasil.

O futuro de um trânsito mais seguro depende de investimentos como esse, que plantam as sementes da mudança nas novas gerações. Que possamos continuar a expandir esse projeto, garantindo que mais jovens tenham acesso a uma educação que transforma não só sua vida, mas o comportamento de toda a sociedade.

Marcelo Souza Pinheiro é superintendente Adjunto do DETRAN-CE