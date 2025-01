Crescimento, desenvolvimento e riqueza

Crescimento, desenvolvimento e busca por riquezas são aspectos que toda gestão pública persegue em função das muitas necessidades que surgem, dos muitos desafios que a história nos impõe. Principalmente quando olhamos para nosso Nordeste cujas oportunidades nos faltaram, se comparado ao Sudeste do Brasil.

Portanto, instado que fui, por esse grande jornal, a escrever o que espero de 2025, o que tenho a dizer é que quero desenvolvimento para os cearenses. Isso significa a concretização de políticas públicas em andamento. Duas delas tenho afeto pessoal: Ceará sem Fome e universalização das escolas de tempo integral.

Sonho que o Ceará seja o primeiro lugar do planeta a libertar seu povo da fome. Porque a falta de alimento em um país com recordes de produção alimentar, é, além de injusta, revoltante. Não só do ponto de vista humanístico, mas também social. Alimento é condição básica para a competitividade, a cidadania e a produtividade.

Em relação ao ensino integral, o Ceará se coloca como referência mais uma vez. Mostramos que é possível ser público e ter qualidade. Ser público e ser digno do público. Agora queremos chegar a todos. Uma revolução silenciosa. Da Assembleia legislativa, acompanharei tudo, irei a tribuna contribuir com esse processo. E aqui abro espaço para outra coisa que espero de 2025: uma atuação democrática perceptível para as pessoas.

Precisamos falar sobre democracia a partir de abordagens básicas. Porque os processos de desinformação potencializados pelos algoritmos ameaçam a saúde mental, a participação cidadã e as construções civilizatórias. Mas o falar sobre democracia demanda o fazer democrático. E é com respeito às pessoas e aos ritos do cotidiano que mostraremos o quão é necessário manter a evolução do estado de direito.

Que em 2025 não aceitemos a falácia de que é fácil fazer gestão, que a política não resolve os problemas com um passe de mágica porque não quer. O Ceará é exemplo de políticas públicas bem-sucedidas e espero que esse ano mais gente se orgulhe de tantos bons resultados que estamos colhendo. E em relação aos nossos problemas históricos, que possamos entendê-los e enfrentá-los, sem fake-news, com coragem e respeito à população. Enfim, que 2025 seja de crescimento, desenvolvimento e busca por riquezas.