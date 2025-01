Ceará: liderança nacional em educação

O Estado do Ceará tem demonstrado ser uma verdadeira potência em educação no Brasil, e os recentes resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 são uma prova incontestável disso. É motivo de grande orgulho para todos nós saber que 633 estudantes de escolas públicas cearenses alcançaram notas entre 950 e 1.000 pontos na redação, consolidando a rede estadual de ensino na liderança nacional entre as instituições públicas nesse critério tão relevante. Esses resultados destacam não apenas a excelência acadêmica, mas também o compromisso com a educação de qualidade.

O número impressionante de 32 estudantes cearenses com notas acima de 980 pontos na redação é ainda mais significativo quando consideramos o contexto nacional. No Brasil, apenas 12 estudantes alcançaram a nota máxima, sendo um deles também de uma instituição privada do Ceará. Esse desempenho reflete o trabalho integrado entre professores, gestores públicos, famílias e os próprios estudantes, além das políticas públicas efetivas que priorizam o fortalecimento da educação básica e o preparo dos jovens para desafios futuros.

Outro dado relevante que merece destaque é o aumento no número de participantes e na taxa de presença no Enem 2024. Enquanto no país registrou-se mais de 4,3 milhões de inscrições confirmadas, o Ceará mostrou um engajamento crescente, evidenciando que nossos jovens estão cada vez mais motivados a buscar oportunidades por meio da educação.

Os resultados também ressaltam a importância da equidade educacional. O destaque das escolas públicas cearenses é um exemplo de como é possível promover transformação social através do ensino e no ambiente escolar, mesmo em um cenário de desafios econômicos. Mais do que um número, cada jovem que alcançou uma nota de excelência representa uma história de dedicação e superação, um futuro promissor que se desenha.

Como diretora executiva da Junior Achievement Ceará (JA Ceará), tenho o privilégio de testemunhar diariamente o potencial dos jovens do nosso estado, a dedicação imprescindível dos professores e a efetivação das políticas públicas que propiciam tais resultados, uma construção de muitas mãos. Esses resultados reforçam a certeza de que a educação é a chave para a transformação social e a melhoria da qualidade de vida. Continuaremos trabalhando para formar cidadãos empreendedores em suas escolhas, criativos e preparados para enfrentar as incertezas que o futuro lhes oferecerá. O Ceará, mais uma vez, prova que investir em educação é investir no futuro próspero.