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Ariosto Holanda, um construtor de futuros

Escrito por
Ricardo Cavalcante producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Ricardo Cavalcante é presidente da FIEC
Legenda: Ricardo Cavalcante é presidente da FIEC

O tempo costuma medir os homens. Porém, há aqueles que o superam. Ariosto Holanda foi um desses raros construtores de futuro que não se limitam ao tempo em que vivem. Sua presença segue conosco nas ideias que semeou, nas instituições que ajudou a erguer e, sobretudo, nas vidas que transformou por meio da educação.

Engenheiro de formação, professor por vocação e homem público por compromisso social, Ariosto fez da educação sua maior causa. Não uma educação qualquer, mas aquela que liberta, que prepara para o trabalho, que gera autonomia e dignidade. Para ele, ensinar nunca foi apenas transmitir conhecimento, era abrir caminhos, provocar pensamento, dar às pessoas a possibilidade real de escolher seus próprios destinos.

Ao longo de sete mandatos como deputado federal, manteve-se fiel a um conjunto de ideias que hoje parecem evidentes, mas que, em seu tempo, exigiam coragem e visão: investir em ciência, tecnologia, educação profissional e inclusão como bases estruturantes do desenvolvimento. Mais do que defender essas causas, ele as materializou em políticas públicas e projetos que seguem impactando o Ceará e o Brasil.

Foi um visionário que entendeu, antes de muitos, que não há desenvolvimento verdadeiro sem investimento em gente. Por isso idealizou e impulsionou iniciativas como os centros vocacionais tecnológicos, as fábricas-escola e tantos outros equipamentos voltados à formação para o mundo do trabalho, verdadeiras “fábricas de cérebros”, como ele próprio costumava dizer.

Tive o privilégio de conhecer Ariosto, de aprender com sua lucidez e de testemunhar sua coerência. Sua trajetória não foi marcada por discursos vazios, mas por uma impressionante capacidade de transformar ideias em realizações concretas. Ele acreditava no Ceará. E trabalhou, incansavelmente, para que o nosso estado acreditasse mais em si mesmo.

No Sistema FIEC, procuramos honrar esse legado todos os dias. Ao eternizar seu nome no Instituto SESI SENAI de Tecnologia Professor Ariosto Holanda, não fizemos apenas uma homenagem. Firmamos um compromisso: o de continuar levando adiante a visão de futuro que ele nos ensinou, uma visão em que educação, inovação e trabalho caminham juntos na construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. Essa mesma convicção nos levou a confiar ao seu filho, Paulo André Holanda, a missão de dar continuidade a esse trabalho à frente do SESI e do SENAI no Ceará.

Ariosto nos deixa uma lição simples e poderosa: não há liberdade sem educação. E não há futuro sem conhecimento.

Mais do que nos despedirmos dele com gratidão, o fazemos com responsabilidade. Porque o seu legado não é um ponto final. É um chamado à continuidade. Seu legado permanece!

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