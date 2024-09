A cirurgia plástica é parte da vida dos brasileiros. No prazo de um ano são realizadas por profissionais especializados, aproximadamente, 630 mil cirurgias plásticas no nosso território. Destas, 73% são intervenções estéticas e 27% reparadoras. O Brasil é o país com o maior número de realizações de cirurgias plásticas no mundo. Com aproximadamente 1.5 milhões de cirurgias ao ano, o país ultrapassa os Estados Unidos e o México, em segunda e terceira posição, respectivamente. É o que revela um estudo de 2023 que reuniu dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

O mercado promissor em que se tornou a cirurgia plástica, principalmente com fins estéticos, não afasta dos médicos o dever ético de tratar a medicina como atividade essencial à vida humana. Para exercê-la, o profissional, além de ser ético, competente e qualificado, deve atuar incansavelmente no zêlo do bem-estar de seus pacientes e de suas vidas.

A cirurgia plástica atua na reconstituição de tecidos e funções comprometidas a partir de sequelas provocadas por acidentes, em áreas atingidas por retiradas de tumores, em áreas de queimaduras graves, assim como na recuperação de pacientes após traumas graves, como acidentes que resultam em deformações significativas ou quaisquer questões que afetam a funcionalidade ou a aparência física. Esses procedimentos não são apenas estéticos, mas também auxiliam na restauração dos tecidos danificados, recuperando a função dos membros ou órgãos afetados, proporcionando restabelecimento físico e emocional aos pacientes.

A cirurgia plástica não é somente estética ou exclusivamente reparadora, é uma só, indivisível. Princípios de cirurgia plástica são aplicados indistintamente para ambos os fins, reparadores ou estéticos, intrinsecamente conectados. A cirurgia plástica repara a dor das pessoas!

.A estética está presente em todos os gestos do cirurgião plástico, já que sempre buscamos restaurar contornos naturais com formas apreciadas pelos pacientes e pela sociedade. Como o Professor Pitanguy ressaltava, todos nós temos o direito à beleza, mas é essencial lembrar que ela não existe sem saúde

Eduardo Sucupira é cirurgião Plástico