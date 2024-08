20 anos de originalidade, tradição, inovação e crescimento

Em 2024, o Grupo Vignoli celebra duas décadas de história, sabor e memórias inesquecíveis. Ao longo desses 20 anos, o grupo não apenas se tornou uma referência no setor de gastronomia, mas também contribuiu significativamente para o desenvolvimento das regiões onde está presente, gerando empregos, fomentando a economia, e, principalmente, criando um vínculo emocional com os amantes da boa gastronomia.

A trajetória do Grupo Vignoli começou com uma visão: criar uma nova forma de ver a pizza e oferecer uma experiência gastronômica inovadora e original. Com essa premissa, foi fundado o Restaurante Vignoli, uma casa italiana completa que imediatamente conquistou o coração dos cearenses. Com o tempo, as operações do grupo foram expandindo, com inovação de cardápio e diversificação de marcas para atender a diferentes necessidades e paladares. Hoje, com 20 anos, o grupo é responsável por quatro marcas distintas: Restaurante Vignoli, Vignoli Cucina, Natural Leve e Viggi, cada uma com sua própria identidade e proposta. Em 2024, o investimento do grupo é de R$ 20 milhões na expansão para novas regiões do Norte e Nordeste do Brasil.

Atualmente, são 18 unidades em cidades como Fortaleza, Eusébio, São Luís, Teresina e João Pessoa, e ainda em fase de inauguração de novas unidades em São Luis, Natal e Manaus. Esse movimento de expansão reflete o compromisso em levar a qualidade e a tradição Vignoli para ainda mais pessoas, sempre valorizando o impacto positivo nas comunidades onde o grupo está presente. Cada nova unidade representa não apenas um ponto de encontro gastronômico, mas também uma oportunidade de desenvolvimento local.

Temos orgulho de saber que os restaurantes do grupo são locais onde famílias e amigos se reúnem para celebrar momentos especiais, criando memórias que ficam para sempre. A satisfação dos clientes é nossa maior recompensa, é a força motriz que nos impulsiona a continuar inovando e melhorando. Juntos, continuaremos a construir uma história de sucesso, sabor e desenvolvimento.

Júlio Bezerra Filho é CEO do Grupo Vignoli