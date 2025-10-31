A instituição financeira enviou e-mail a clientes para informar sobre o ocorrido, mas adiantou que não seria preciso trocar senhas
Determinação pede que a rede social implemente ações de regularização relativas à fragilidade dos mecanismos de verificação de idade
O senador do PSB de Goiás teve imagens íntimas divulgadas no último fim de semana
Vazamento não envolveu informações sensíveis, segundo a empresa
Listas de processos seletivos e de benefícios sociais são principais documentos que “vazam” informações
Apesar da preferência dos trabalhadores pela flexibilidade do remoto, grandes empresas têm passado a exigir o trabalho presencial
Após um crescimento expressivo de golpes cibernéticos nos primeiros anos da pandemia, os números apresentam queda à medida que as rotinas voltam a normalidade
Doneda tinha 52 anos e deixa três filhos
A relevância do tema levou a OAB Ceará a criar a Comissão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e promover uma palestra com o presidente da Autoridade Nacional de Dados
Lei em vigor desde setembro de 2020 vale para toda pessoa jurídica que trate dados pessoais