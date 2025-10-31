Diário do Nordeste
Mão segura celular aberto no app da XP investimentos

Tecnologia

XP informa vazamento de dados de clientes de todo o Brasil

A instituição financeira enviou e-mail a clientes para informar sobre o ocorrido, mas adiantou que não seria preciso trocar senhas

Redação 24 de Abril de 2025
criança no tiktok

Tecnologia

ANPD abre processo contra TikTok por potencial tratamento irregular de dados de crianças

Determinação pede que a rede social implemente ações de regularização relativas à fragilidade dos mecanismos de verificação de idade

Redação 04 de Novembro de 2024
O senador Jorge Kajuru é um homem de meia idade e na foto está de óculos escuros, terno preto, camisa social azul e gravata azul

PontoPoder

O que pode acontecer com quem vazou vídeos íntimos do senador Jorge Kajuru? Entenda

O senador do PSB de Goiás teve imagens íntimas divulgadas no último fim de semana

Redação 21 de Outubro de 2024
Celular aberto no aplicativo da Netshoes

Negócios

Netshoes comunica vazamento de dados em novo 'incidente cibernético'

Vazamento não envolveu informações sensíveis, segundo a empresa

Redação 17 de Julho de 2024
Mulher entrega CPF

Ceará

De CPF a endereço expostos: órgãos públicos do CE ferem LGPD e divulgam dados pessoais de cearenses

Listas de processos seletivos e de benefícios sociais são principais documentos que “vazam” informações

Theyse Viana 30 de Janeiro de 2024

Negócios

Cultura, segurança de dados e LGPD motivam movimento de volta aos escritórios

Apesar da preferência dos trabalhadores pela flexibilidade do remoto, grandes empresas têm passado a exigir o trabalho presencial

Heloísa Vasconcelos 27 de Junho de 2023

Negócios

Em meio à volta para os escritórios, é possível manter a segurança de dados no home office?

Após um crescimento expressivo de golpes cibernéticos nos primeiros anos da pandemia, os números apresentam queda à medida que as rotinas voltam a normalidade

Heloísa Vasconcelos 26 de Junho de 2023
O advogado Danilo Doneda posa para foto em cenário cinza

Seu Direito

Morre Danilo Doneda, advogado referência em LGPD no Brasil

Doneda tinha 52 anos e deixa três filhos

Redação 05 de Dezembro de 2022
LGPD

Opinião

Consciência sobre proteção de dados pessoais cresce com nova lei; veja 15 dicas para se proteger

A relevância do tema levou a OAB Ceará a criar a Comissão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e promover uma palestra com o presidente da Autoridade Nacional de Dados

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 06 de Julho de 2022

Negócios

Condomínios precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Lei em vigor desde setembro de 2020 vale para toda pessoa jurídica que trate dados pessoais

Lívia Carvalho 14 de Agosto de 2021
