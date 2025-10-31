Diário do Nordeste
Mão com luva segura espectrômetro Raman portátil 'Metrohm Raman Mira', cuja tela exibe resultado de análise identificando 'Ethanol' (CAS 64-17-5) como substância presente. Ao fundo, há diversas garrafas de bebidas alcoólicas, indicando contexto de investigação ou verificação de conteúdo.

Ceará

CE volta a registrar novas suspeitas de intoxicação por metanol

Dois casos suspeitos estão em investigação pela Perícia Forense

Redação 09 de Outubro de 2025
Drink alcoólico com rodela de limão na taça, e uma coqueteleira e uma garrafa atrás.

Ceará

Fortaleza registra 1º caso suspeito de intoxicação por metanol

Seis notificações já foram registradas no Ceará

Matheus Facundo 07 de Outubro de 2025
Foto de drink e garrafa vazia.

Ceará

Ceará descarta quatro dos seis casos suspeitos de intoxicação por metanol

Um óbito suspeito também já havia sido descartado

Redação 07 de Outubro de 2025
Imagem mostra dois vidros de azeite sem rótulo sendo segurado por mão sobre fundo com prateleiras de supermercado com diversos vidros de azeite, ilustrando proibição da venda de mais duas marcas de azeite pela Anvisa

Culinária

Anvisa proíbe venda de mais duas marcas de azeite e total sobe para 6; saiba quais são e a motivação

Medida atinge a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso desses alimentos

Carol Melo 27 de Maio de 2025
Empresa de shakes e suplementos alimentares

País

Anvisa suspende produção e venda de produtos da Labornatus do Brasil

Consumidores são orientados a não utilizar os produtos que tiverem

Redação 21 de Abril de 2023
Mão retirando pomada de pote de plástico amarelo

País

Anvisa veta a fabricação de oito pomadas de cabelo após descumprimento de normas; veja lista

Produtos podem colocar a saúde dos consumidores em risco

Redação 17 de Janeiro de 2023
Remédio para tratamento da Covid-19

País

Remdesivir é autorizado pela Anvisa para uso pediátrico no tratamento da Covid-19

Indicação anterior restringia para adolescentes com mais de 12 anos ou adultos

Redação 21 de Novembro de 2022
Alimentos impróprios para consumo

Alagoas

Vigilância Sanitária apreende 550 kg de alimentos impróprios para consumo em Maceió

Estabelecimentos são multados e devem responder a processos administrativos

Redação 16 de Novembro de 2022
Imagem de paciente com a varíola dos macacos

País

Anvisa analisa pedido do Ministério da Saúde para liberação de vacina contra monkeypox

Pedido foi protocolado nesta terça-feira (23) e será avaliado pela Comissão Técnica da Emergência Monkeypox

Redação 23 de Agosto de 2022

País

Sorvetes da Häagen-Dazs são recolhidos pela Anvisa após suspeita de substância tóxica

Serão recolhidos os produtos com validade entre 16/5/2023 e 29/6/2023

Redação 17 de Agosto de 2022
