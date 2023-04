Anvisa suspende produção e venda de produtos da Labornatus do Brasil

Os alimentos produzidos pela Labornatus do Brasil não podem mais ser produzidos e vendidos conforme determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desta sexta-feira (21). O órgão suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e o uso de todos os itens da empresa.

Essa medida vale, inclusive, para os lotes que estão em lojas. Por isso, todos os produtos do Labornatus devem ser recolhidos do mercado. Além disso, a Anvisa ainda orientou os estabelecimentos comerciais e consumidores a não utilizarem os produtos que tiverem.

Eles devem entrar em contato com a empresa e cobrar orientações sobre recolhimento. A marca é conhecida por comercializar chás, shakes e suplementos alimentares.

Inspeção sanitária na fábrica

A medida da Anvisa foi tomada após uma inspeção sanitária ser realizada na fábrica em Marataízes, no Espírito Santo.

No local, os agentes identificaram falhas na fabricação, com erros em documentação, na estrutura física, no controle de pragas e de potabilidade da água.

Também havia uma má higiene do estabelecimento e dos trabalhadores. Assim, a fabrica seguirá suspensa até a empresa adequar novamente o processo de fabricação dos produtos seguindo os requisitos já estabelecidos na legislação sanitária.