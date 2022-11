Remdesivir é autorizado pela Anvisa para uso pediátrico no tratamento da Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, nesta segunda-feira (21), o uso pediátrico do medicamento Remdesivir no tratamento da Covid-19. A aprovação modifica a antiga decisão que limitava a prescrição para adolescentes com mais de 12 anos ou adultos.

Agora, crianças podem passar a usar Remdesivir, mas o local de aplicação segue restrito aos atendimentos hospitalares, não sendo possível adquirir o medicamento em farmácias.

Conforme o Ministério da Saúde, a indicação costumava ser de pacientes acima de 12 anos e com mais de 40kg que estivessem com pneumonia ou necessitassem da administração suplementar de oxigênio (oxigênio de baixo ou alto fluxo, ou outra ventilação não invasiva no início do tratamento).

O órgão ainda detalhou que a decisão considerou dados clínicos e estudos que demonstraram o benefício clínico do medicamento. Além disso, o Remdesivir não apresenta novos registros de preocupações com a segurança dele.

Remdesivir liberado para crianças

Devido à nova determinação, o Remdesivir passa a ser liberado para:

bebês a partir de 28 dias e peso igual ou superior a 3 kg, assim como crianças com pneumonia que precisam administração suplementar de oxigênio;

crianças pesando mais de 40 kg que não necessitam de suplementação de oxigênio, mas possuem risco aumentado de progredir para Covid- 19 grave.

Saiba mais sobre o medicamento

O Remdesivir é um medicamento injetável, sendo um antiviral produzido no formato de pó para diluição, em frascos de 100 mg. O uso possibilita a redução da infecção, já que a substância impede a replicação do vírus no organismo.

A Anvisa registrou o Remdesivir em 12 de março de 2021, recomendado apenas o uso terapêutico. O medicamento não previne o vírus, nem substitui a vacina.